Eros Ramazzotti, l’amara confessione su Michelle: “Tutta la verità su noi insieme”

La fine della relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata un fulmine a ciel sereno, ormai non si parla d’altro e spunta anche Eros.

Nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo tanto triste per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la fine della loro storia d’amore, durata 10 anni, è arrivata al capolinea. Nessuno ha ben capito per quale motivo i due abbiano deciso di lasciarsi, sui social non è mai trapelato nulla che facesse pensare ad aria di crisi.

Tomaso e Michelle hanno dato alla luce due bellissime bambine, Celeste e Sole. Sono sempre stati affiatati, hanno vissuto momenti magici che hanno fatto sognare gli italiani, ma di punto in bianco tutto è finito, per il dispiacere di molti fan.

Nemmeno questa volta per Michelle c’è il lieto fine, però rispunta Eros Ramazzotti, padre della primogenita Aurora, il cantante su Instagram non ha nascosto un particolare che non è passato inosservato.

Ritorno di fiamma tra Eros e Michelle? I fan sperano di si

La storia tra Eros e Michelle è nata nel 1995, dopo un anno è nata Aurora, nel 1998 i due, belli come il sole, sono convolati a nozze con una cerimonia religiosa al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano.

La relazione è durata solo 4 anni e nel 2002 Eros e Michelle si separano, per poi divorziare definitivamente nel 2009. Solo alcuni anni dopo si è scoperto che la storia è finita poiché la conduttrice si era addentrata in una setta satanica della quale è stata succube per diversi anni. Il cantante la mise difronte ad una scelta, la famiglia o la setta, e Michelle scelse la setta.

Nel 2011 Michelle si lega sentimentalmente a Trussardi, figlio di Nicola, fondatore della famosissima casa di moda. Nel 2014 i due si sposano in comune a Bergamo. Qualche giorno fa, Michelle e Tomaso hanno dato conferma, tramite comunicato stampa, della loro separazione ed ecco che spunta il nome di Eros Ramazzotti.

I fan più romantici sperano che Eros e Michelle ritornino insieme, la loro relazione ha fatto sognare milioni di fan così come le canzoni che il cantante ha dedicato alla sua musa ispiratrice. Eros su Instagram sbaraglia ogni dubbio ed afferma: “Sono libero, free, freeeee”.

“Non sono fidanzato. Sono libero”, dice Eros sui social, mentre spiega ai fan come stanno le cose sull’ipotesi di un ritorno di fiamma con Michelle, madre di sua figlia Aurora.

“Questo è un paparazzo” continua Ramazzotti mentre si inquadra con un uomo che lo sta fotografando con un’amica. “Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free”, conclude il cantante.

I fan, ovviamente, sentono puzza di bruciato e spulciano in lungo e in largo i profili social di Michelle, Aurora ed Eros. Come andrà a finire lo scopriremo nei giorni a venire con nuovi scoop sulla possibile coppia del momento.