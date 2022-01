Harry e Meghan, la fine è vicina: in Gran Bretagna restano senza parole

Harry e Meghan ancora sulla bocca di tutti: questa volta non sono però fianco a fianco ma più lontani che mai

Harry e Meghan, fin dai loro esordi insieme hanno sempre fatto parlare. Qualsiasi mossa fatta dalla coppia nel Regno Unito ed in tutto il mondo ha risuonato come un fatto di cui parlare. Negli ultimi tempi, poi, tutto è diventato una grande bolla mediatica.

Dalla decisione di lasciare il Paese fino ai rapporti tesissimi con la Corona e la rinuncia ai titoli reali e quelli militari. Insomma il gossip ha avuto modo di parlarne più e più volte e anche eventi importanti come la morte del nonno di Harry, il Principe Filippo e la nascita della secondogenita Lilibet Diana (che porta addirittura il nome della Regina) non sono serviti a distendere gli animi e a riallacciare davvero i rapporti.

D’altronde le accuse mosse dalla coppia verso la Corona nell’intervista scandalo dello scorso anno, sono state molto pesanti ed i componenti della Royal Family non le hanno digerite bene. Ora però pare che per Harry e Meghan ci sia un altro step della vita da affrontare e questa volta però i due non sono insieme ma su fronti opposti.

Harry e Meghan, agitati e lontani? La verità

Cosa succede a Harry e Meghan? Secondo le voci che circolano sul web e sui tabloid di mezzo mondo i due sarebbero ai ferri corti. Gli ex duchi del Sussex starebbero attraversando una grave crisi coniugale, così forte che potrebbe portarli al divorzio.

Prima così vicini ed uniti in tutto, ora così lontani e distanti per via di un appuntamento che tutto il mondo aspetta, la notte degli Oscar. Proprio così, le divergenze tra i due sarebbero nate per via dell’invito a presenziare alla prestigiosa cerimonia. Meghan vorrebbe andarci a tutti i costi, Harry, invece, non ci pensa minimamente e vorrebbe che sua moglie facesse altrettanto.

Il motivo riguarda la sua vita, il suo passato ed una ferita mai chiusa. Si tratta del film su Lady Diana che è in concorso e vede Kirsten Stewart interpretare proprio la principessa. Il figlio di Diana è infastidito dal fatto che l’attrice venga premiata, per lui la morte di sua madre è un buco aperto. E poi c’è il tema del divorzio affrontato nella pellicola che Harry proprio non ha gradito.

I suoi motivi sono comprensibili ma pare che Meghan non voglia sentire ragioni, intenzionata a partecipare a tutti i costi e che il braccio di ferro tra i due non si fermi.