“L’Isola Dei Famosi” da gieffine a naufraghe: le nuove concorrenti, i nomi

I nomi della nuove concorrenti della prossima edizione de “L’Isola Dei Famosi” sono appena stati svelati, le naufraghe sono entrambe già molto note al pubblico.

La sedicesima edizione de “L’Isola Dei Famosi” è ormai alle porte. In attesa di iniziare l’avventura in diretta dalle Honduras, Ilary Blasi ha voluto annunciare ai suoi telespettatori i nomi delle prime coppie in gara. La novità più eclatante si è già diffusa in rete. Ovvero, a differenza dei passati appuntamenti sul secondo canale Rai, per quest’anno le esperienze dei naufraghi non saranno vissute singolarmente. Ma in coppia.

La prima puntata del reality andrà in onda, con sempre maggior probabilità, a partire dalla seconda settimana di marzo 2022. Quest’oggi, dopo aver già svelato i nomi di alcune coppie di personaggi famosi che ricopriranno il ruolo di naufraghi per quest’edizione, a sorprendere nuovamente il pubblico sarà l’entusiasmante ritorno di due celebri ex coinquiline del “Grande Fratello“.

“L’Isola Dei Famosi” da gieffine a naufraghe: svelato il nome delle nuove concorrenti

A formare una delle coppie al momento più gradite dai telespettatori, ed ugualmente alquanto inattese per quest’annualità, potrebbe essere proprio la vincitrice della terza edizione del “GF”. Si tratta dell’ex gieffina, romana doc, Floriana Secondi. Divenuta sin dal suo ingresso nella Porta Rossa una presenza assai gradita al pubblico. Difatti, in virtù della sua schiettezza e del suo contagioso umorismo, potrebbe aggiudicarsi, e stavolta con estrema facilità, un ruolo di primo piano sin dal suo approdo su Rai 2.

Ad aggiungersi, invece, alla precedente chiamata in causa Floriana, ed a formare con lei nella sua completezza un duo del tutto originale, vi sarebbe un’altra ex concorrente del reality Mediaset. Ma di permanenza più recente rispetto alla prima.

A sancire il suo ritorno sul piccolo schermo ed in grande stile potrebbe essere la showgirl ed opinionista di origini romane, Guendalina Tavassi. Anche lei reduce dalla medesima esperienza di Floriana, seppur non sino alla vittoria nel 2010, rappresenterebbe un buon partito.

Ad ogni modo, essendo entrambe ottimiste, battagliere e schiette sino alla fine, avrebbero un’ottima speranza di legare. Oltre che di “sopravvivere” degnamente sull’Isola.