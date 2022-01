Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, cambia look drasticamente: pioggia di complimenti da parte dei suoi numerosissimi fans

Jasmine Carrisi è una delle figlie più piccole di Al Bano Carrisi. Nata dall’unione con Loredana Lecciso, è cresciuta in una famiglia allargata e tanto particolare. Forse è una delle poche che può vantare qualcosa in comune con entrambi i genitori: infatti fisicamente è identica a sua madre, mentre da suo padre Al Bano ha ereditato la passione per il canto. Infatti, da un po’ di anni a questa parte, la bella Jasmine ha deciso di provare a sfondare nel mondo della musica facendo uno stile completamente diverso dal suo papà.

Jasmine Carrisi e il cambio look inatteso: irriconoscibile ma bellissima

