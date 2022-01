Kasia Smutniak, l’annuncio ‘estremo’: “Stasera è rischiosissimo” – FOTO

Kasia Smutniak e un annuncio decisamente particolare ai suoi followers su Instagram, l’attrice vivrà un venerdì sera insolito

Kasia Smutniak è una delle attrici che maggiormente si sono fatte notare in questi anni. Polacca, naturalizzata italiana, a distanza di anni continua a lasciare senza fiato per il suo fascino acqua e sapone, discreto ma al tempo stesso irresistibile.

42 anni, è ormai una presenza fissa di film per cinema e tv, molto seguita anche sui social: su Instagram conta oltre 431mila followers. Eleganza e sensualità sono le sue armi vincenti, Kasia è molto benvoluta dal pubblico anche per la sua semplicità e autoironia che spesso esterna in qualche post sul web.

In vista del weekend, infatti, fa un annuncio piuttosto sorprendente ai suoi fan, dicendo di prepararsi ad un evento molto impegnativo. ‘Altro che sport estremi‘, dice.

Kasia Smutniak pronta alla sfida ‘estrema’, la dichiarazione che coglie tutti di sorpresa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

Espressione sbarazzina, cappellino di lana sulla testa e gesto da anima rock, spiega infatti di prepararsi a una cena tra amici. In apparenza niente di strano, ma non sarà un appuntamento facile da gestire, ed ecco il motivo:

È venerdì! Sta sera, cena con gli amici. 5 adulti, 4 bambini. Rischiosissimo

La frase scatena, inevitabilmente, l’ilarità di molti dei suoi followers. “Con quattro bambini, rischio fine serata anticipata“, scrive qualcuno. Un altro fan, richiamando la sua interpretazione in ‘Perfetti sconosciuti’, rincara la dose scrivendo: “Mettete via i cellulari però!“.

Il tutto strappa un sorriso, ma i complimenti a Kasia non mancano mai. L’attrice, pur affascinante come poche, molto spesso si mette in mostra per quella che è, senza filtri, un aspetto che contribuisce molto al suo successo.

I fan la adorano proprio per il suo essere, potenzialmente, la vicina della porta accanto. Bellissima, questo è fuori discussione.