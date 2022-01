“L’Isola dei famosi” 2022. La notizia bomba lascia senza parole: chi affiancherà Ilary Blasi

“L’Isola dei famosi” 2022. Fervono i preparativi per la nuova edizione del popolare reality di sopravvivenza. Svelato il nome dell’inviato di supporto a Ilary Blasi

Non si è ancora conclusa l’edizione attuale del “Grande Fratello Vip” che già a casa Mediaset fervono i preparativi per il successivo appuntamento con un reality che vede protagonisti nomi celebri dello spettacolo italiano.

Si alzerà il sipario su “L’Isola dei famosi” 2022 intorno alla prossima metà di marzo e a prenderne le redini sarà ancora una volta la capace e frizzante Ilary Blasi. I fan del programma tengono le antenne dritte, volte a captare curiosità importanti e indiscrezioni su cosa verrà proposto. Pronti a scoprirne di più?

“L’Isola dei famosi”. Ilary Blasi verrà affiancata da un personaggio strepitoso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

La scorsa edizione de “L’Isola dei famosi” è stata vinta dallo YouTuber Simone “Awed” Paciello. L’interesse del pubblico è stato stuzzicato non solo da concorrenti agguerriti ed energici ma anche dalla presenza di personaggi di supporto e opinionisti sempre precisi e “sul pezzo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Impazzisco”, Elisa: doppia uscita a sorpresa prima del ritorno a Sanremo

In studio sono intervenuti, infatti, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi mentre, direttamente dalle spiagge dell’Honduras, il nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino ha dato prova di essere anche un valido inviato. Quest’anno tutto cambierà.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Muse, il forte messaggio lanciato dal nuovo singolo “Won’t Stand Down”: il suo significato

Come rivelato dal sito Tvblog.it, scenderà in campo una coppia lavorativa inedita ad affiancare Ilari Blasi, formata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Sicuramente ne vedremo delle belle. Trapelano indiscrezioni succulente sui futuri partecipanti; potrebbero intervenire due focose donne come Carmen Di Pietro ed Ilona Staller, accompagnate dai loro rispettivi figli.

E per quanto riguarda l’invitato? Anche in questo caso è previsto un cambio di guardia. Addio a Rosolino e benvenuto ad un altro grande sportivo, Alvise Rigo. Ex concorrente di “Ballando con le stelle 2021”, è un modello, personal trainer e, soprattutto, ex campione di rugby. Il suo imminente futuro televisivo gli presenterà una bella prova: pronto ad accettare la sfida.