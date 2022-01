“Sei sempre uno spettacolo” Maria Pia Calzone, sublime in minigonna e gambe accavallate: panorama indimenticabile – FOTO

Maria Pia Calzone, l’attrice ammalia tutti con il suo fascino. In minigonna e gambe accavallate, infuoca tutto ciò che la circonda.

Affascinante come poche Maria Pia Calzone, l’attrice napoletana che vanta un curriculum ricchissimo di cinema e televisione. Numerose le serie a cui ha preso parte, così come i film. Una donna talentuosa e che tiene al seguito numerosi fans che ne apprezzano le doti attoriali.

Ma non solo, chi segue la Calzone non può non rimanere colpito da quel fascino unito a bellezza sofisticata e tracce di seduzione, un mix letale per i numerosi followers su Instagram dove anche una foto al lago può scatenare ardenti pensieri, questo è ciò che è successo sotto il suo ultimo post.

Maria Pia Calzone, minigonna e gambe accavallate, un gioco letale di seduzione

L’attrice si gode un momento di relax al Laghetto di Villa Borghese, Roma, e coglie l’occasione per scattare delle foto. Sui social ne pubblica una, quanto basta per far “ammattire” il suo pubblico. Basta leggere alcuni dei copiosi commenti sotto il post per rendersi conto dell’elevato livello di stima che i followers nutrono nei suoi confronti.

Bellissima, senza trucco e in un outfit tipicamente stagionale: grazioso pullover rosa arricchito dalla sciarpetta che funge da trait d’union con la gonna, di velluto e verde militare. Quello che si nota subito, certamente sono le dimensioni del capo e cioè mini.

La minigonna insomma diventa inconsapevolmente protagonista dello scatto e le gambe accavallate inoltre regalano gocce di sensualità. La sua presenza e alle spalle il laghetto si fondono per donare un panorama indimenticabile.

A differenza di altri personaggi noti, la Calzone risponde sempre ai commenti, alcuni fans raccontano episodi in cui hanno avuto modo di conoscerla dal vivo e ringraziandola per i minuti a loro dedicati. Ma quando qualcuno le chiede perché non risponde ai messaggi privati, risponde “Non leggo i messaggi privati. Come non guardo le stories.❤️” più chiara di così!