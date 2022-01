La fantastica ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha condiviso un nuovo post, che comprende sette foto mozzafiato: che incanto!

La splendida influencer italo – ungherese ha postato sette foto sbalorditive, scattate al Museo delle Illusioni, a Milano.

Nella maggior parte delle foto vediamo tantissime Mercedesz, grazie ai molteplici specchi che la circondano… Come si legge dai commenti, ai fan è piaciuta moltissimo quest’illusione ottica: “Cloni di bellezza“; “Se moltiplica le bellezze come te, è bellissimo”; “Più Mercedesz ci vorrebbero in effetti” oppure “Io vedo cinque bellissime donne, probabilmente sono gemelle”.

Nella didascalia la bellissima ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’ ha scritto: “Io e tutti i bambini che c’erano nel museo ci siamo divertiti tantissimo!”. E ancora: “Non ci ero mai stata, per un pomeriggio tranquillo con gli amici ve lo stra consiglio!”.

E voi ci siete già stati?

