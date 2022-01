Il marito di Nunzia De Girolamo sorprende la conduttrice in cucina e decide di riprenderla. Il contenuto del video è esilarante.

Un’ultima parentesi di vita quotidiana con protagonista la conduttrice della trasmissione in onda sul primo canale Rai di “Ciao Maschio”, l’amata Nunzia De Girolamo, si accinge a propagarsi velocemente in rete stamani per le sue esilaranti caratteristiche.

Nella giornata di oggi, sabato 22 gennaio, l’ex politica di origini partenopee, classe 1975, è stata sorpresa dal marito e noto accademico, Francesco Boccia, nella cucina del suo appartamento. Nel mentre di un curioso, e per alcuni versi “disastroso” aneddoto, che non potrà fare a meno di lasciare increduli i suoi numerosi fan sul web.

“Ma che stai facendo?” Nunzia De Girolamo beccata dal marito: un disastro in cucina – VIDEO

