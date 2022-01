“It gets so hard…” Paola Iezzi abito in pelle e forme statuarie: un risveglio mozzafiato. Fan in estasi – FOTO

Se c’è chi spera segretamente che la positività di Paola Iezzi continui a persistere: i suoi fan, in vista della fine, resteranno senza parole…

“Oggi si comincia dalla mattina” per l’artista canora Paola Iezzi. Una nuova entusiasmante parentesi, dedicata alla sua nuova rubrica, è pronta per essere esibita al suo massimo sotto il cielo di Milano e sotto gli occhi attoniti dei suoi oltre 107 mila follower. “My glamour quarantine” ha sancito il suo esordio su Instagram a partire dalla seconda settimana di gennaio.

La cantautrice e produttrice, classe 1974, dopo aver scoperto della sua positività al Coronavirus ha deciso di cimentarsi, pressoché quotidianamente, in una serie di eleganti, sorprendenti sfilate home-made. Il fine? Quello di rendere, senza dubbio, la sua quarantena spumeggiante. Che dire? Il progetto non ha potuto fare a meno di mostrare in fretta i primi risultati “positivi”. Sino a lasciar sperare in casi estremi, ad alcuni utenti, che quest’adorabile parentesi possa durare in eterno.

“It gets so hard…” Paola Iezzi abito in pelle e forme statuarie: un risveglio mozzafiato. Fan in estasi

PER VEDERE IL “RISVEGLIO MOZZAFIATO” PAOLA IEZZI, VAI SU SUCCESSIVO.