La showgirl scomparsa nel 2021 ha lasciato un grande vuoto emotivo che però pare essere stato colmato dalla una sua degna sostituta.

Pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, Rafaella Carrà è morta il 5 luglio 2021 per una malattia che l’ha lentamente intaccata e che se l’è portata via in silenzio per non offuscare la sua gioia di vivere e il chiasso che la sua presenza emanava sul palco ogni volta che entrava in scena.

È stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, speaker e autrice televisiva, showgirl a tutto tondo che per decenni è stata la regina indiscussa della televisione italiana con il suo caschetto biondo sempre perfetto e la risata pronta a emozionare e fare divertire.

Con la sua scomparsa se n’è andata un’epoca che però pare aver già trovato una degna sostituta, proprio come lei stessa ha dichiarato in un’intervista rilasciata qualche anno fa.

Raffaella Carrà ha scelto lei, il motivo della sua decisione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarra_fans_official)

Se ne è andata a 78 anni con alle spalle un’eredità professionale che ben poche possono vantare nel piano artistico. Se il suo lascito resterà immutabile ancora per moltissime generazioni, spunta però fuori il nome di colei che pare proprio esserne la diretta erede dal punto di vista professionale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Ferragnez, qual è il loro titolo di studio? Non immaginate cosa hanno studiato Fedez e Chiara

Inizialmente si era parlato di Lorella Cuccarini come la possibile erede della Carrà, ma poi è spuntata fuori un’intervista rilasciata dalla stessa showgirl in cui fa trapelare il nome tanto atteso. Si tratta proprio di Michelle Hunziker.

“L’ho indicata spesso come mia erede, ma lei, come la De Filippi e la Ventura è assolutamente unica. Solo questa è la forza, non copiare nessuno!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Rita Dalla Chiesa quel doloroso retroscena dietro la separazione con Fabrizio: “Impossibile dimenticare…”

Ecco svelato il motivo per cui la conduttrice svizzera dovrebbe prendere le redini della beneamata Carrà, stessa chioma bionda, spirito autoironico e stessa voglia di essere eccellenti in ogni nuova avventura portata in scena. Michelle avrà capito il peso che porta ora sulle spalle?