Regina Baresi conquista il popolo del web con uno scatto: ancora una volta, si conferma una delle calciatrici più belle e sensuali di tutti i tempi

Regina Baresi è una famosissima ex calciatrice della squadra dell’Inter. La sua storia era decisamente già scritta, considerati i suoi legami familiari: infatti, Regina, è figlia di Beppe Baresi, ex capitano dell’Inter e nipote di Franco Baresi, che giocava invece nel Milan. Aveva solo 12 anni quando la sua avventura è cominciata: entrò nelle giovanili dell’Inter e, nel 2009, è arrivata nella prima squadra dove è diventata il capitano. Buon sangue non mente: è sempre stata un vero e proprio fenomeno.

Regina Baresi, esplosione di sensualità: diventa sempre più bella

