Rita Dalla Chiesa, rivelazione sbalorditiva. Cosa è successo veramente tra lei e Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati una coppia amatissima dello spettacolo italiano. Svelato il motivo che ha incrinato definitivamente il loro rapporto

Il 26 marzo 2018 ci ha lasciato per sempre il celebre conduttore Fabrizio Frizzi a causa di un’emorragia cerebrale. Un uomo semplice, un professionista capace, discreto, che entrava nelle case degli italiani in punta di piedi, sempre con estrema signorilità ed educazione, rendendolo quasi “uno di famiglia”.

A distanza di anni non si è affievolita la sensazione di perdita nè è scemata l’incredulità per una dipartita avvenuta in maniera così precoce. Impossibile non associare alla sua figura quella di Rita Dalla Chiesa, ex moglie e successivamente cara amica, alla quale si legò nel 1992. Conoscete i motivi dietro la loro rottura? Sono stati finalmente svelati.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi: una macchia nel loro rapporto

Nel 2002 Fabrizio Frizzi ha intrapreso una relazione con l’ex modella e giornalista Carlotta Mantovan. I due si conobbero in occasione della 62ª edizione del concorso di “Miss Italia”. Frizzi ne è stato storico conduttore mentre la Mantovan partecipò come concorrente ottenendo all’epoca un ottimo secondo posto.

Undici anni dopo nacque la loro prima e unica figlia, la piccola Stella (che oggi ha quasi 9 anni d’età) e convolarono a nozze il 4 ottobre 2014.

Fabrizio Frizzi mantenne comunque un ottimo feeling con la precedente compagna, la conduttrice Rita Dalla Chiesa, al punto di lavorare fianco a fianco nel 2015 nel programma di Rai Uno “La Posta del Cuore” nel 2015.

Sembrerebbe che il rapporto si sia incrinato ben prima dell’ingresso della Mantovan nella vita di Frizzi; la causa sarebbe l’intromissione di un’altra donna, una corista di “Domenica In”. “Fu una prova d’amore grandissima lasciarlo andare, ma pensai che era giusto che vivesse la sua vita” – ha condessato la Dalla Chiesa. “Ero convinta che non ci saremmo mai lasciati. E’ stato colpa di una di queste signorine che si è intromessa nel nostro rapporto in un momento in cui eravamo deboli. Impossibile dimenticare quegli istanti, lei ha avuto gioco facile ma poi non è durato.” (Fonte: Eccellenzemeridionali.it).

A starle vicino in quel frangente di debolezza fu un altro grande nome della televisione italiana, Alfonso Signorini: “Mi ha aiutata durante il periodo della separazione da Fabrizio. Mi difendeva perché era a conoscenza delle copertine dei giornali che sarebbero uscite e che mi avrebbero fatto del male.”