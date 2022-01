“Vai in giro così?”. Sara Croce si presenta in tv senza vestiti: il web impazzisce FOTO

Sara Croce diventa sempre di più una dei personaggi televisivi più amati: dopo la sua ultima comparsa ad Avanti Un Altro, il web è andato in tilt

Sara Croce è così bella che la sua esistenza è quasi impossibile da credere. Non è un caso se il suo esordio televisivo importante è avvenuto nelle vesti di Madre Natura a Ciao Darwin, dove fece impazzire il pubblico del programma di Paolo Bonolis. Erano tutti a bocca aperta mentre la guardavano scendere le scale. Anche i telespettatori da casa rimasero folgorati dalla sua bellezza e cominciarono a cercarla sui social: forse è proprio per questo che è riuscita a diventare così seguita anche in questo nuovo mondo.

Sara Croce spiazza il web con uno scatto: va in scena ad Avanti Un Altro proprio così

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a S a r a C r o c e 💖 ( @ s a r a c r o c e 9 8 )

Il successo, però, è sicuramente arrivato con Avanti un Altro. Il game show più seguito della Mediaset e che va in onda tutti i pomeriggi. Nelle vesti di Bonas, Sara ancora una volta ha fatto impazzire tutti. In modo particolare nell’ultima puntata, dove ha scelto un outfit piuttosto discutibile ma che ha comunque mandato in tilt il suo pubblico.

“Ci state seguendo?” ha domandato Sara, pubblicando uno scatto in cui indossa una giacca aperta che lascia poco immaginazione sulla sua scollatura. Alla fine, gli occhi di tutti, sono caduti proprio lì. “Ma vai davvero in giro così?” le ha chiesto qualcuno, ammirato per il suo coraggio. D’altronde ha un fisico incredibile e fa benissimo a mettersi in mostra. Su Instagram ha raggiunto un successo incredibile, è molto seguita e ogni suo scatto diventa virale in pochissimo tempo.

L’ultimo scatto che ha pubblicato, infatti, ha raggiunto un numero incredibile di likes in pochissimi minuti: ancora una volta, è riuscita a conquistare tutti.