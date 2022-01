Silvia Toffanin esulta a “Verissimo”, la notizia più bella dopo tanto tempo: “Finalmente”

Silvia Toffanin felicissima in studio per la notizia appena appresa. Apertura di puntata con il sorriso dopo tanto tempo

Giuliana De Sio è stata la prima ospite di “Verissimo”, l’amato salotto televisivo del pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Una delle attrici più amate della tv e della televisione italiana si è raccontata, ancora una volta, con la padrona di casa tra vita privata e carriera. Dalla vita da piccola, con la separazione dei genitori quando aveva solo 12 anni al percorso di analisi che ha intrapreso a 19.

Un percorso lungo, che ogni tanto si interrompe e dopo qualche anno riprende, intrapreso con l’arrivo del successo, che iniziava a destabilizzarla, per capire cosa le stesse succedendo intorno e da cosa dipendesse una sorta di tristezza continua che l’accompagnava, forse ereditata da sua mamma.

Giuliana De Sio fa sorride Silvia Toffanin: ecco perché

Non si finisce mai di imparare con Giuliana De Sio. L’attrice campana che tante volte è stata ospite nello studio di “Verissimo” è entrata felice e sorridente, salutando tutti. Ha accennato qualche mossa di ballo e subito ha puntualizzato: “Volevo entrare ballando”.

Silvia Toffanin è felicissima di vederla così, in grande forma, e non è riuscita a nascondere la sua soddisfazione. “Come stai?”, le ha subito chiesto e l’attrice ha risposto di star molto bene. “Finalmente” l’esclamazione felice e sincera della conduttrice che ha ricordato come l’ultima volta che si erano incontrate non era stato così. “Eri provatissima” ha sottolineato la Toffanin.

La De Sio, infatti, usciva dall’esperienza del Covid, dalla degenza in ospedale e dallo stallo dal punto di vista lavorativo. Ora, invece, tutto è diverso. Lei è tornata a lavorare, è in teatro con lo spettacolo “Le signorine” che la rende davvero molto orgogliosa. Un altro tassello in una carriera lunghissima che l’ha resa amatissima dal pubblico e le ha regalato diversi riconoscimenti, tra cui due David di Donatello.

Una vita sentimentale un po’ meno fortunata, invece, con diversi amori, una maternità attesa e mai arrivata ed una malattia che l’ha messa alla prova.

Oggi la De Sio è single ammettendo di non essere mai stata troppo brava in amore: “Non c’ho talento per ste cose – ha rivelato alla Toffanin – io lo voglio disperatamente ma non succede, sono anni che non mi innamoro”. E allora la conduttrice ha provato a chiederle da quanto tempo non succede: “5, 10, 20 anni?”.

“Facciamo una via di mezzo – ha precisato l’attrice – diciamo 10”. E così la padrona di casa ha voluto sostenerla e mandare un messaggio a tutti: “Si sta bene anche da soli non è detto che uno debba stare per forza insieme ad una persona”.