Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate ed apprezzate del panorama televisivo italiano. La sua carriera inizia diversi anni fa ma ci tiene a sottolineare che è tutta farina del suo sacco e non di Berlusconi.

Originaria di Vicenza, Silvia Toffanin è una della presentatrici più amate ed apprezzate nel panorama televisivo italiano. Dal 2006 è il volto di “Verissimo”, programma in onda su Canale 5, la conduttrice ci tiene a sottolineare che nella vita ha fatto gavetta e che non è stata aiutata dal suo compagno, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

Dopo essersi laureata in lingue e letterature straniere, partecipa al concorso di bellezza Miss Italia nel 1997, nello stesso anno entra nel cast come letterina di “Passaparola”, programma condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5.

Da quel momento per Silvia si è aperto il mondo del successo e non ha mai più smesso di fare televisione. Nel 2001 la conduttrice incontra e si innamora di Pier Silvio Berlusconi, i due hanno dato alla luce due bambini ma non si sono mai sposati: “Preferiamo sceglierci ogni giorno per volere e non per dovere”, disse Silvia durante un’intervista.

Silvia lascia tutti senza parole, i gusti di Pier Silvio sono singolari

Silvia e Pier Silvio sono due persone molto eleganti, al di là del ruolo che ricoprono, sono persone aggraziate e gentili anche nei gesti nonché nell’abbigliamento. Per questa ragione la Toffanin ha confessato che a consigliarla nello stile perfetto per lei è una persona speciale che stima molto, lui è Fausto Puglisi, uno degli stilisti più bravi e qualificati al mondo.

Durante le puntate di “Verissimo” la vediamo sempre perfetta, gli abiti che indossa la valorizzano molto così come i colori, perfetti per la sua carnagione olivastra con i capelli castani. Silvia è una donna bellissima. Quello che colpisce di lei è la raffinatezza, ha mostrato più volte tanta empatia durante le interviste e l’abbiamo vista commuoversi in diverse occasioni. E’ davvero un fiore all’occhiello della televisione italiana.

Silvia si piace moltissimo, si accetta con i suoi pregi (che ne sono tantissimi) ed i suoi difetti (che ne sono pochissimi). Pier Silvio ama vederla splendente, sorridente, raggiante, c’è da dire che i gusti sono davvero singolari e decisamente dispendiosi.