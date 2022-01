Martina Hamdy, con un outfit meraviglioso, manda in tilt il web mettendo in mostra i suoi lati migliori: bellissima e seducente.

Instagram è un posto favoloso e pieno di profili da seguire: sul noto servizio di rete sociale, modelle, influencer, attrici e cantanti danno il meglio di sé e interagiscono con le ‘folle’ pubblicando con frequenza contenuti non adatti a chi è debole di cuore. Chi frequenta i social network, avrà sicuramente incrociato almeno una volta il profilo di Martina Hamdy.

Ragazza bellissima, alta 165 centimetri e con una chioma riccia riconoscibile: la classe 1994 raggiunse anche maggiore popolarità prendendo parte al ‘Grande Fratello Vip‘ nel 2018. L’ex Meteorina, che in passato cercò di entrare nel mondo televisivo tramite il programma ‘Veline’, vanta 176mila followers. Qualche ora fa, Martina ha pubblicato una serie di fotografie da applausi che non sono ovviamente passate inosservate.

Martina Hamdy, che outfit: il web va in tilt

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@martinahamdy)

Martina ha deciso di intrigare il web condividendo una serie di fotografie in cui sfodera un outfit particolare. La giacca si apre completamente e inizia a scoprire il collo e anche qualcosa in più. Le sue gambe, invece, non hanno un minimo di copertura. Provocante e seducente, difficile non colpire il cuore degli ammiratori con queste immagini così illegali.

“Vai oltre i tuoi limiti”, ha scritto in didascalia usando la lingua inglese. In verità, la Hamdy supera spesso i limiti e mostra le sue forme esplosive con grande naturalezza. Il post di oggi, in particolare, ha fatto già il pieno di likes. “Uno spettacolo mozzafiato”, ha scritto uno dei suoi followers nello spazio dedicato ai commenti.

La Hamdy dovrebbe far parte del cast di ‘Back To School’: nel programma, i bambini interrogano i vip con domande tipiche dell’esame di quinta elementare.