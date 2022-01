Tachipirina, cosa non sappiamo sul farmaco: l’errore da non fare

Quante volte vi è capitato di prendere la tachipirina? Attenzione però ad un errore che possiamo commettere senza saperlo

La tachipirina è uno dei farmaci più usati. La maggior parte delle persone non può farne a meno in caso di febbre, mal di testa, dolori influenzali e mestruali. Esso contiene il paracetamolo come principio attivo ed è infatti un antipiretico che un analgesico.

Il farmaco viene usato sia dai grandi che dai più piccoli, sebbene in misure diverse. C’è un aspetto che nessuno conosce, si tratta di un errore che siamo soliti commettere.

Tachipirina, l’errore comune ma sconosciuto

La tachipirina è uno dei farmaci che viene usato più frequentemente non solo in caso di febbre, ma anche per malattie esantematiche, tipiche dei bambini e degli adolescenti, e poi ancora per le malattie acute dell’apparato respiratorio.

Ma qual è l’errore che molti di noi fanno inconsapevolmente ? Esso riguarda la confezione, più precisamente il modo in cui il farmaco viene conservato. Infatti, è importante e fondamentale che le medicine vengano riposte in un luogo non umido, con un’elevata temperatura.

In particolare, facendo riferimento alla Tachipirina, se si assume mezza compressa, la parte restante potrà essere conservata solo per un giorno nella confezione originale. In quelle ventiquattro ore non bisogna esporla alla luce del sole. Inoltre, il farmaco dovrà essere conservato fuori dalla vista e portata dei bambini.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la scadenza. Una volta aperta la confezione, i blister all’interno devono essere conservati in modo che non vengano esposti alla luce, e non si deve oltrepassare la data di scadenza stampata. Essa si riferisce all’ultimo giorno del mese ed è fondamentale seguire tutte le indicazioni che vengono riportate nel foglio illustrativo.

Da oggi in poi, tutte le volte che avrete a che fare con la Tachipirina o qualsiasi altro medicinale, fate attenzione a queste accortezze che non bisogna mai sottovalutare ai fini della nostra salute.