“Un Posto al Sole”, in arrivo un colpo di scena: il protagonista si toglie la vita

Un Posto al Sole, arrivano tempi bui per la nostra Marina Giordano. L’imprenditrice napoletana potrebbe vivere un lutto davvero molto pesante

Marina Giordano non sta vivendo affatto un periodo facile insieme a suo marito Fabrizio Rosato. I due, che hanno avuto un fidanzamento idilliaco, hanno visto il loro amore precipitare drasticamente dopo il matrimonio. Tutto è cominciato quando hanno lasciato Londra così che lei potesse tornare a Napoli ad aiutare Roberto Ferri che all’epoca stava facendo i conti con l’amnesia di suo figlio Filippo. Fabrizio, trovandosi nuovamente a vivere nella sua città natale, ha cominciato ad avere dei problemi molto gravi sul lavoro.

Un Posto al Sole: il gesto estremo di Fabrizio Rosato

Infatti, dopo aver lavorato molto duramente alla produzione di un tipo di pasta, è venuto fuori che il grano non era italiano come c’è scritto sull’etichetta e questo potrebbe portarlo incontro a molteplici problemi. Ha deciso di sfogare la sua frustrazione rifugiandosi nell’alcol ma Marina, che conosce il brutto mostro dell’alcolismo perché ci ha convissuto, sta facendo di tutto per aiutare suo marito a salvarsi.

Nelle prossime puntate, però, Fabrizio aggredirà Marina. Lei, spaventata, correrà a Palazzo Palladini dove verrà ospitata da Serena e da Filippo. Fabrizio, convinto che lei invece sia andata da Roberto, raggiungerà casa dell’imprenditore e aggredirà pure lui. Dopo averla combinata così tanto grossa, comincerà a riflettere sui suoi errori e capirà di aver perso davvero sua moglie. Convinto di non avere più nulla, compirà un gesto a dir poco estremo.

Tutto fa pensare al suicidio: forse è proprio questo l’unico modo per farlo uscire dalle scene, dopo gli ultimi tempi. In ogni caso, Marina vivrà dei momenti davvero molto tristi.