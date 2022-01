L’imprenditrice cremonese continua a seguire le orme della sorella… e anche quelle di Carrie!

Valentina Ferragni sfoggia la it-bag del momento, la Fendi Baguette, proprio come Sarah Jessica Parker.

L’influencer Valentina Ferragni fa scattare l’invidia delle sue fan su Instagram: sta indossando la Baguette bag di Fendi, la borsa in assoluto più ricercata del momento.

Riguardo le prime puntate di And Just Like That non sono certo mancate polemiche. Ai drammi legati all’appropriazione culturale e ai cambiamenti delle protagoniste di Sex and the City, si aggiungono anche le accuse di violenza nei confronti di Mr. Big, eliminato dalla puntata finale della nuova serie.

Fortunatamente, non ci sono solo cattive notizie. Concentriamoci sugli aspetti più belli della serie, tra i quali le innumerevoli lezioni di stile che Carrie, Charlotte e Miranda regalano alle spettatrici. Tra queste, c’è proprio lei: la it-bag più desiderata del momento.

La Baguette bag è tornata protagonista della moda newyorkese, lo testimoniano le numerosissime ricerche in Internet di tutte le fashion addicted che cercano maggiori dettagli in fatto di nuance, varianti e prezzi.

Se nella serie siamo abituate a vederla in spalla alla bellissima giornalista, nella realtà di tutti i giorni (e in quella di Instagram!) è Valentina Ferragni a farcela ammirare.

Osserviamola più nel dettaglio…

Valentina Ferragni e la it-bag del momento: l’influencer indossa la Baguette bag di Fendi, proprio come Sarah Jessica Parker

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

La Fendi Baguette di Valentina è viola e ricoperta di paillettes proprio come quella di Carrie.

In occasione della promozione dei bijoux firmati Valentina Ferragni, l’influencer cremonese la sera del 18 gennaio 2022 ha condiviso sul social network fotografico una serie di scatti che ce la mostrano in una versione pink-addicted.

Meravigliosamente rosa, gli unici colori che contrastano con il look di Vale sono gli orecchini verde erba e la borsa in assoluto più ambita del momento.

Uguale a quella di Carrie in And Just Like That, la it-bag è dotata di patta frontale, ha una chiusura magnetica, degli accessori metallici con rifinitura dorata, ha una tasca zip interna e può essere portata esattamente come si desidera: a mano, a spalla o cross-body.

Oggi è impossibile non conoscere la Fendi Baguette bag. La versione indossata da Valentina è ricoperta all over di paillettes e si ispira ad una collezione invernale del 1999.

In questa occasione, la borsa completa un look total pink composto da un maglione lavorato a V con un fiocco di cristallo, un pantalone in pelle a vita alta, le pump con tacco piramidale e un dettaglio gioiello. Che chic!