“Fisico perfetto, troppo bella” Veronica Ferraro in tuta trasparente non teme la censura – FOTO

Veronica Ferraro in tuta trasparente stupisce tutti: la visione non è mai stata così completa. L’influencer non teme la censura.

Veronica Ferraro, la splendida influencer scatena le pulsioni degli utenti foto dopo foto. La sua vita fatta di shooting fotografici e momenti glamour è sempre sotto i riflettori. Amica di Chiara Ferragni, ne condivide la passione per la moda e lo stile ed ogni outfit che propone è sempre fonte di ispirazione.

Certamente, anche il fisico rende tutto più bello e trendy: un corpo da modella ed un viso dai lineamenti perfetti fanno sì che la Ferraro faccia appassionare di moda anche gli utenti del sesso opposto, ammaliati dalla sua fresca bellezza. L’ultima foto è sul filo della legalità, incantevole.

Veronica Ferraro, la tuta trasparente mostra e non poco: poetica visione

Bellissima Veronica, queste foto hanno stupito proprio tutti, persino il milione di followers che non si perde nemmeno un post. La tuta trasparente è un gioiellino di moda ma non accessibile a chiunque, richiede un mood ed un atteggiamento insiti nell’influencer.

Le trasparenze sono date proprio dal tessuto, un tulle nero molto sottile arricchito da inserti bianchi e nero, sulle coppe e sulle zone intime, dettagli che non alterano la visione della stupenda fisicità.

I commenti trionfano sotto la didascalia delle foto scattate in sequenza lungo le scale di un palazzo antico di Milano. Lo sguardo si fa intrigante davanti alla fotocamera, le pose ne consentono una visione completa, insomma uno spettacolo che merita tutti gli aggettivi che sono stati usati per meglio descriverla, in più lingue, dall’italiano all’inglese.

Le fans connazionali si complimentano particolarmente per il fisico di Veronica e tante risposte al post vertono proprio su questo. Qualcuno invece non ha apprezzato la mise scelta per oggi dall’influencer accusandola di ricordare un po’ troppo il carnevale, in realtà è una mise provocatoria, osare per portare lo stile a nuove dimensioni e Veronica c’è riuscita, ampiamente.