“Mamma che FOTO” Virginia Raffaele, mise striminzita per un annuncio importante: l’attrice lo comunica così

Virginia Raffaele, l’attrice e personaggio dello spettacolo fa l’annuncio che tutti stavano aspettando e lo fa con una mise insolita.

Sempre sopra le righe, un modo di fare naïf che l’ha resa popolare oltre che amatissima dal pubblico, Virginia Raffaele è un vulcano di idee, sempre pronta ad esplodere in qualcosa di nuovo ed interessante. L’attrice porta con sé un bagaglio di esperienze che mette in pratica, esperienza dopo esperienza.

In tv come al teatro, dona sempre un lato di sé, uno delle sue tante sfaccettature, caratteristiche che nascondono un’accurata preparazione e la costante voglia di coccolare il suo pubblico, alla ricerca della perfezione. La Raffaele ha annunciato che qualcosa nella sua vita cambierà, il web non sta nelle pelle.

Virginia Raffaele, l’annuncio che tutti aspettavano con forte trepidazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Fisico perfetto, troppo bella” Veronica Ferraro in tuta trasparente non teme la censura – FOTO

Un annuncio che i fans stavano aspettando e che finalmente è arrivato: il ritorno in teatro. Scrive infatti la Raffaele: “Da oggi riparte la mia Giostra, salite con me? Samusà…🤫”. Riprende la stagione teatrale che toccherà diverse città italiane, molti si sono già prenotati per la tappa a Roma.

Un successo questo post, un modo per gli utenti di supportare un momento tanto importante per l’artista e che rappresenta un punto di svolta rispetto a tutta quella ingombrante parentesi preclusiva, che a tratti stiamo ancora vivendo. La foto scelta è bellissima, immortala un momento del suo spettacolo che la stessa definisce giocoso, come se si fosse su una giostra.

La visione è bellissima, sembra quasi fiabesca, sarà forse la gonna rigida decorata con foglie e che lasciano intravedere le sue bellissime gambe. Una tutina striminzita di color celeste che risalta il suo corpo da modella.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “L’Isola Dei Famosi” da gieffine a naufraghe: le nuove concorrenti, i nomi

Tra i numerosi commenti dei fans sotto l’ultimo post c’è anche quello di Elisa D’Ospina, la modella curvy nota al pubblico televisivo che ha promesso che andrà a vedere Virginia a teatro, “Ti aspetto a Roma” curiosa di assistere allo spettacolo che la Raffaele nel corso di un’intervista l’ha così definito: «Sono nata e cresciuta dentro un luna park… le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi».