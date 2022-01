“Bellissime… avete una sintonia fantastica”. Alessia Marcuzzi: il balletto sui social scatena i commenti dei fan. La compagnia è insuperabile – FOTO

Alessia Marcuzzi. La celebre presentatrice televisiva ha preso una pausa dal piccolo schermo ma non fa mancare la sua presenza ai fan tramite l’uso dei social network

Torna o non torna, torna o non torna. Il futuro di Alessia Marcuzzi è più che mai avvolto in un alone di mistero.

Dopo 25 anni passati tra le fila dei presentatori più gettonati delle reti Mediaset, lei stessa aveva reso noto tramite i suoi canali social il desiderio di prendere una pausa dai molteplici impegni lavorativi. “Non riesco a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti” – ha scritto con sincerità. Ha aggiunto poi: “Questa pandemia ha dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare”.

Alessia Marcuzzi: il futuro è un mistero ma nel presente c’è un’unica certezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Sono trapelate numerose indiscrezioni riguardo i futuri impegni televisivi di Alessia Marcuzzi. C’è chi ha paventato un suo passaggio in RAI con la conduzione di uno spettacolo di primissimo piano come il “Festival di Sanremo” accanto ad Amadeus.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ma quanti bottoni ci sono? Saltano…” Diletta Leotta, l’ultima FOTO è da 118: aperture mostruose

Altri ancora hanno sostenuto che potesse tornare a “casa” molto presto, a Mediaset, dove le è stato proposto di prendere nuovamente le redini del suo storico programma “Le Iene”.

In realtà, niente di tutto ciò sembra essere una certezza. Alessia Marcuzzi lo ha dichiarato apertamente su Instagram: “Ci tengo a dirvi, visto che leggo di un mio ritorno in tv, che il mio pensiero non è cambiato e che sto ancora bene dove sto“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “L’Isola Dei Famosi” da gieffine a naufraghe: le nuove concorrenti, i nomi

Le manca certamente il suo pubblico ma sente di non aver trovato ancora il suo percorso. L’unica certezza della sua vita al momento è la famiglia. Su Instagram appare spesso in compagnia della piccola Mia, figlia nata nel 2011 dalla relazione con Francesco Facchinetti. Alessia Marcuzzi è anche madre di Tommaso, classe 2001, avuto dall’ex calciatore Simone Inzaghi.

L’ultimo post rilasciato sui social vede la presentatrice insieme alla figlioletta mentre fanno una piccola coreografia. I fan commentano entusiasti: “Bellissime…avete una sintonia fantastica”, “Sembrate due sorelle”, “Mia è la mini te, impressionante”.