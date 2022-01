Alessia Marcuzzi torna in tv? La conduttrice rompe il silenzio e fa chiarezza

Alessia Marcuzzi mette le cose in chiaro: la conduttrice rompe il silenzio dopo le indiscrezioni che preannunciavano un suo imminente ritorno in televisione

Tra le conduttrici più apprezzate, Alessia Marcuzzi ha spiazzato il pubblico la scorsa estate annunciando di aver deciso di prendersi una pausa indefinita dalla televisione. Dopo aver trascorso la sua intera carriera davanti alle telecamere ha espresso il desiderio di focalizzare la propria attenzione su strade alternative, non sentendosi più particolarmente a suo agio nei contesti dei programmi a lei affidati. I telespettatori non hanno tuttavia smesso di sperare che si trattasse di un distacco momentaneo e di poterla rivedere in tempi brevi nuovamente sullo schermo. In seguito alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni la conduttrice ha fatto chiarezza.

Le parole di Alessia Marcuzzi non lasciano dubbi: ritorno in tv? La conduttrice mette le cose in chiaro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Nei giorni scorsi una notizia ha movimentato il web e la fetta di pubblico affezionata ad Alessia Marcuzzi. A riportarla Dagospia che affermava, stando ad alcune fonti, che la presentatrice avrebbe accettato di far ritorno a Mediaset dove per lei sarebbero stati pronti diversi programmi, tra cui proprio quello de Le Iene.

L’indiscrezione si è diffusa rapidamente facendo gridare a gran voce al ritorno della conduttrice. Alessia Marcuzzi è intervenuta a proposito per mettere le cose in chiaro e lo ha fatto attraverso i suoi profili social condividendo nuovamente un video nel quale rispondeva proprio a un quesito simile. “Mi mancate tantissimo, ma tornerò quando sarò pronta“, affermava alcuni mesi fa.

“Era il 16 novembre quando rispondevo a questa vostra domanda” -scrive- “ecco ci tengo a dirvi, visto che leggo di un mio ritorno in tv, che il mio pensiero non è cambiato e che sto ancora bene dove sto“. Nonostante abbia rinnovato quanto senta la mancanza del suo pubblico la sua posizione è risultata piuttosto chiara.

Nessun imminente ritorno in televisione per Alessia Marcuzzi che al momento sta impiegando il proprio tempo e le proprie forze in diversi progetti e collaborazioni. Nessuno di questi sembrerebbe coinvolgere Mediaset.