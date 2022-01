Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno da poco annunciato la rottura, ma cosa pensa Aurora Ramazzotti dell’ormai ex patrigno? Scopriamolo insieme!

La famiglia Hunziker-Trussardi-Ramazzotti si è sempre dimostrata essere una famiglia molto più che solida. Eros e Michelle, che si separarono nel lontano 2002, si sono rivelati dei genitori impeccabili per la loro unica figlia Aurora. Quest’ultima, circondata dall’amore dei due ex e dei rispettivi nuovi compagni, non ha mai nascosto di apprezzare questa inconsueta famiglia allargata, unica nel suo genere.

Con Marica Pellegrinelli, ex moglie di papà Eros, e Tomaso Trussardi, la giovane conduttrice è sempre andata d’amore e d’accordo. Ora che anche la Hunziker ed il marito sono giunti ad un’inevitabile rottura, molti si stanno chiedendo quali fossero, in realtà, i veri rapporti tra Aurora e l’imprenditore, padre delle sue sorellastre Sole e Celeste. La verità vi lascerà senza parole.

Aurora Ramazzotti, la verità sul rapporto con Tomaso Trussardi: cosa c’è stato tra i due

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gianni Sperti, finalmente arriva la verità: il fidanzamento svelato con un VIDEO

Dopo la separazione, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono entrambi rifatti una vita. Se il cantante è convolato a nozze con Marica Pellegrinelli – dalla quale ha avuto i due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio -, la conduttrice elvetica ha vissuto una vera e propria favola d’amore con Tomaso Trussardi. Favola che, solamente alcuni giorni fa, è giunta al termine con l’annuncio della rottura della coppia.

Aurora Ramazzotti, al momento, non ha ancora commentato la separazione della mamma, che si è rapidamente trasformata in un vero e proprio caso mediatico. Molti, allo stato attuale, si stanno chiedendo in quali rapporti fossero la giovane conduttrice e l’imprenditore, ormai ex di Michelle Hunziker. La risposta arriva proprio dalle vecchie pubblicazioni della modella.

Su Instagram, infatti, sono moltissimi gli scatti che ritraggono Aurora in compagnia di Tomaso. Spesso e volentieri, Trussardi ha voluto la figlioccia come testimonial della sua casa di moda. Un rapporto di affetto e di stima reciproca, dunque, che la separazione tra l’imprenditore e la conduttrice non potrà affatto cancellare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Silvia Toffanin, la confessione in studio gela il pubblico: “Non riuscivo ad avere figli”

D’altra parte, la Ramazzotti è rimasta in buoni rapporti anche con Marica Pellegrinelli, ex di suo padre Eros. Con maturità ed intelligenza, Aurora non mancherà di gestire alla perfezione anche quest’ultima batosta.