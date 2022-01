Benessere a tavola, bruciore di stomaco: 7 alimenti da evitare

Se il bruciore di stomaco persiste è meglio rivedere le proprie abitudini a tavola: ecco 7 alimenti da evitare in cucina.

Abbastanza normale dopo un lungo periodo di festività come il Natale, il bruciore di stomaco è una sensazione davvero fastidiosa e deleteria per la salute e il corretto funzionamento del nostro organismo. La persistenza di gastrite e reflusso gastrico richiedono una correzione delle nostre abitudini a tavola: miglioriamole insieme. Ecco 7 alimenti da evitare in caso di bruciore di stomaco.

Bruciore di stomaco: 7 alimenti da evitare

formaggi con muffa: Gorgonzola o Roquefort, meglio evitare i formaggi con muffa perché rallentano le attività di digestione, favorendo il reflusso gastrico.

Gorgonzola o Roquefort, meglio evitare i formaggi con muffa perché rallentano le attività di digestione, favorendo il reflusso gastrico. spezie: anche le spezie sono in lista, in particolare le polverine più piccanti e pepate perché che irrita le mucose dell’esofago. Tenere lontani i piatti a base di curry o peperoncino.

anche le spezie sono in lista, in particolare le polverine più piccanti e pepate perché che irrita le mucose dell’esofago. Tenere lontani i piatti a base di curry o peperoncino. bevande frizzanti: gli esperti ne consigliano il consumo moderato per evitare l’insorgenza di complicanze. Bevande tutt’altro che nutrienti, le bibite frizzanti devono essere evitate in caso di gastrite perché alimentano il reflusso e il bruciore di stomaco.

gli esperti ne consigliano il consumo moderato per evitare l’insorgenza di complicanze. Bevande tutt’altro che nutrienti, le bibite frizzanti devono essere evitate in caso di gastrite perché alimentano il reflusso e il bruciore di stomaco. cipolle: da evitare insieme all’aglio in caso di bruciore di stomaco.

da evitare insieme all’aglio in caso di bruciore di stomaco. alcol: alimento totalmente nocivo per il corretto funzionamento dell’organismo, l’alcol è da ancor più da bandire in caso di reflusso gastrico. Birra, cocktail, vino… tutte le bevande alcoliche compromettono il corretto funzionamento dello sfintere esofageo dello stomaco alimentando i sintomi della gastrite.

alimento totalmente nocivo per il corretto funzionamento dell’organismo, l’alcol è da ancor più da bandire in caso di reflusso gastrico. Birra, cocktail, vino… tutte le bevande alcoliche compromettono il corretto funzionamento dello sfintere esofageo dello stomaco alimentando i sintomi della gastrite. agrumi: ebbene sì, seppur ricche fonti di vitamine, la grande famiglia degli agrumi, specialmente se consumati sotto forma di succo, non è affatto di aiuto quando si soffre di bruciore di stomaco.