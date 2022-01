Carlo Conti: il durissimo colpo inferto dalla collega. Non se lo sarebbe mai aspettato

Carlo Conti. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 22 Gennaio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 22 Gennaio 2022? Quali sono stati i dati di ascolto?

Su Rai Uno è andato in onda “Tali e quali”, programma con Carlo Conti che ricalca il format di “Tale e quale show” ma con personaggi non famosi. Rai Due ha trasmesso in prima visione una puntata della serie tv statunitense “F.B.I.”, stagione 4 – episodio 3, dal titolo “Veterani”. Su Rai Tre è andato in onda il programma di approfondimento “La fabbrica del mondo”.

Canale 5 ha allietato il suo pubblico con lo show condotto da Maria De Filippi “C’è posta per te”. Su Italia 1 è andato in onda il film d’animazione per i più piccoli “Cattivissimo me 2”. Su Rete Quattro abbiamo potuto vedere il film drammatico “Storia di una ladra di libri” con Sophie Ne’lisse, Geoffrey Rush ed Emily Watson.

Carlo Conti. Ascolti tv del 22 Gennaio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore di ascolti della serata del 22 Gennaio 2002 è “C’è Posta per Te” con Maria De Filippi che ha interessato ben 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share.

Al secondo posto troviamo “Tali e Quali” con Carlo Conti, visto da 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “F.B.I.” – 1.121.000 spettatori pari al 4.6% di share.

Rai Tre: “La fabbrica del mondo” – 849.000 spettatori (3.9% di share)

Rete Quattro: “Storia di una ladra di libri” – 578.000 spettatori con il 2.8% di share.

Italia 1: “Cattivissimo me 2” – 889.000 spettatori pari al 3.9% di share.

Tv8 : “L’Aroma dell’Amore” – 208.000 spettatori con il 0.9% di share.

La7: “In Onda – Prima Serata” – 864.000 spettatori con uno share del 3.6%.

Nove: “Maurizio Minghella – Il Predatore” – 262.000 spettatori con l’1.1% di share.

Stasera in tv vedremo su Rai Uno la fiction “La sposa “. Canale 5 trasmetterà il game show “Avanti un altro pure di sera!” con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe, Kevin Costner, Diane Lane: un cast stellare per “L’Uomo d’acciaio” su Italia 1, reboot delle avventure di Super man.