Carolina Stramare non ha nulla da dimostrare, la sua bellezza senza limiti parla da sola. Le immagini rilasciate su Instagram raccolgono consensi meritatissimi

Lunghi capelli scuri, occhi verdi ammaliatori, lineamenti perfetti e un fascino fuori misura che conquista anche attraverso il gelido schermo di un dispositivo digitale.

Carolina Stramare, classe 1999, è una giovane di Vigevano, nota per aver vinto l’ottantesima edizione del concorso di bellezza Miss Italia. È stata incoronata da un’icona del cinema mondiale come Gina Lollobrigida. Tuttavia, il suo interesse principale affonda nel fashion system essendo oggi una modella richiestissima; ha lavorato, infatti, per brand e stilisti di rinomata fama come Paul Marciano, Philipp Plein, Colmar e Tezenis.

Carolina Stramare: il successo dilagante attraverso i social netowork

Come carriera di supporto Carolina Stramare porta avanti anche quella di influencer sul web. Attualmente solo su Instagram conta una folta platea che consiste in ben 324mila follower.

Passo passo, sta anche facendosi largo sul piccolo schermo. Nel corso del 2021, infatti, l’abbiamo vista nelle vesti di testimonial e presentatrice della piattaforma di streaming Helbiz Live.

Non solo, annovera anche una partecipazione proficua a un programma storico delle reti Mediaset, “Scherzi a parte”, in cui ha affiancato il presentatore Enrico Papi nella conduzione di due puntate.

Avrebbe dovuto partecipare anche all’ultima edizione de “L’isola dei famosi”, tuttavia all’ultimo minuto è stato reso noto il suo ritiro per motivi familiari. Chissà se la rivedremo quest’anno come concorrente del reality di sopravvivenza nelle spiagge dell’Honduras.

L’ultimo post rilasciato su Instagram mostra un primissimo piano; è di una bellezza così eterea che toglie il fiato. Molti sono i commenti di approvazione da parte dei fan: “Occhi che parlano” – scrivi a qualcuno. E ancora: “Splendida”, “Stupenda”, “Senza concorrenza”.