Caterina Balivo e la sua dichiarazione d’amore che emoziona il web. La conduttrice senza filtri ammette il suo punto debole: la reazione dei fan

Nonostante la distanza dagli studi televisivi, Caterina Balivo continua a restare vicina al suo vasto pubblico attraverso i profili social. Una decisione complessa, spiegata anche nell’intervista rilasciata a “Verissimo“, quella di prendersi una pausa dalle telecamere per dedicarsi alla famiglia.

Senza dubbio coraggiosa, come la sincerità che contraddistingue la conduttrice, che l’ha spinta ad ammettere le difficoltà personali affrontate in concomitanza con quelle relative alla pandemia. Tra queste, la crisi coniugale che l’ha coinvolta insieme al marito, superata con sacrificio e tanto amore.

Fuori dagli schemi, l’ex modella ha deciso di uscire dall’ideale patinato di “famiglia perfetta”, per restituire un’immagine vera della sua quotidianità. Una scelta che si distacca molto dall’ambiente dello spettacolo, dove ognuno si ritrova a mostrare solo la migliore versione di sè.

Questo uno dei tanti motivi che spiegano il suo grande successo, che attualmente registra sui social 1,4 milioni di followers. Un valore che porta anche su Instagram, dove con semplicità si racconta nell’ultimo post, emozionando i fan.

Caterina Balivo: “Una lunga storia d’amore”

Una domenica trascorsa all’insegna della semplicità, Caterina Balivo condivide ancora una volta momenti della sua quotidianità con i numerosi followers. Un hashtag, “food lovers”, che racconta una delle sue più grandi passioni, il buon cibo: “una lunga storia d’amore“.

La conduttrice si mostra in tutta la sua naturalezza, seduta ad un tavolo da pranzo, pronta a trascorrere un giorno di festa con il sorriso sulle labbra. Ed è questa una delle caratteristiche più seducenti della conduttrice, che contraddistingue la sua radiosa bellezza.

Fuori città per un torneo di tennis, si concede una pausa in una location favolosa, dove porta il suo fascino mediterraneo, catturato in tre scatti che emozionano gli utenti. Sceglie il nero, perfetto per ogni occasione, come colore per il suo outfit, rigorosamente casual chic.

L’acconciatura perfetta è un tripudio di onde, e lo sguardo è reso ancora più profondo dal make up sfumato. Il risultato è come sempre raffinato, ed il suo charme colpisce nel segno: “Sei bellissima“, “Stupenda“, “Elegante“.