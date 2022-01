Con una posa estatica ed in felina seduta, un po’ da diva del cinema ed un po’ da avventuriera, Annalisa rapirà il cuore dei suoi fan…

La cantautrice di origini savonesi e di fama internazionale, Annalisa, emozionerà stamani il suo pubblico volando ancora una volta oltralpe. Stavolta la destinazione è più vicina, ma non per questo così scontata. La talentuosa trentaseienne, nata sotto il segno del Leone, è approdata senza preavviso a Barcellona, in Spagna. Con il fine di realizzare uno shooting senza precedenti.

“Sento i passi del mio cuore in movimento” citando la strofa di un recente brano dell’artista, e dal rinomato titolo di “Bianco Nero E Grigio“, al contempo un ammiratore dell’ex promettente allieva di “Amici – di Maria De Filippi” vorrà anticipare in parte il favoloso contenuto. Ma, vediamo ora di scoprirlo più nei dettagli.

“Catwoman e muti tutti quanti” Annalisa in shorts e stivaletti è estasiante. Un colpo al cuore – FOTO

PER VEDERE ANNALISA “ESTASIANTE CATWOMAN”, VAI SU SUCCESSIVO.