“C’è Posta per Te”, Maria De Filippi lascia lo studio. Pubblico sbigottito, cosa è successo dietro le quinte

Il terzo appuntamento del programma ha regalato ancora grandi emozioni e sorprese per un gesto che la padrona di casa ha compiuto inaspettatamente.

Ieri sera una nuova puntata di quelle che fanno battere il cuore a milioni di italiani che attendono con ansia il sabato sera per poter fare un tuffo nei sentimenti più profondi. Lo ha fatto anche la storia di Carmen, 19 anni, che ha richiesto la presenza in studio del padre Luigi che non vede da tre anni a causa di dispute intense con la ex moglie la quale più volte gli ha rivolto denunce penali.

La lontananza per la giovane figlia è ormai un macigno che non tollera più, tanto che si presenta nello studio di “C’è Posta per Te” proprio per mettere un punto alla faccenda e poter ripartire da sola con il papà. Quest’ultimo però la pensa invece alleata con la madre ed intenzionata a farlo soffrire ancora.

Come ogni volta anche ieri la padrona di casa ci ha messo lo zampino e ha cercato di fare di tutto per sanare il rapporto, anche con un gesto che esula dall’ordinario che siamo abituati a vedere.

Maria De Filippi si dilegua dallo studio, il motivo ce lo spiega lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Luigi si presenta in studio con la compagna Nunzia che cerca in ogni modo di far abbassare la guardia all’uomo, senza però riuscirci. Lui si rifiuta di aprire la busta e preferisce andare via.

Qui si intromette Maria De Filippi che gli suggerisce di lasciare lo studio per un po’ per pensare e schiarirsi le idee prima di dare una risposta alla figlia che lo attende dietro la busta.

Tra una chiacchiera e l’altra con Carmela però la conduttrice appende un’informazione di cui non era al corrente e chiede di poter raggiungere un attimo Luigi per comunicargliela. Attimi che sembrano un’eternità per la giovanissima ed il pubblico.

“Non avrà accettato, tanto chiuderà la busta“, arriva a dire Carmen frastornata dall’attesa. Poi dopo vari minuti di silenzio in cui anche la regia non capiva come comportarsi con il programma, fanno il loro rientro in studio la De Filippi e un Luigi più rilassata dopo aver appreso che la figlia si era presentata nello show di sua spontanea iniziativa senza suggerimento della madre.

“Ha solo paura che inizino di nuovo le battaglie con tua madre, ma gli ho detto che sei venuta qui da sola, di tua iniziativa“, spiega Maria per scusarsi quasi dell’assenza prolungata. Finalmente dopo tanto aspettare la busta si apre e la famiglia può finalmente riabbracciarsi.