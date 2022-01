E’ polemica per il Molleggiato più famoso al mondo: “Più velenosi del virus”. Il botta e risposta sui social è da “Zona Rossa”.

Nelle ultime ore non si parla d’altro, del botta e risposta mediatico tra Celentano ed il conduttore televisivo Giuseppe Brindisi. Nessuno vuole cedere il passo all’altro e la discussione diventa sempre più puntigliosa, non mancano le frecciatine che rendono la “Zona Rossa” a tutti gli effetti.

Si parla di nuovo di Covid-19 ed il Molleggiato dice la sua, il conduttore replica senza peli sulla lingua, sembra davvero una discussione infinita. Vediamo nel dettaglio cosa succede e cerchiamo di capirci qualcosa.

Giuseppe Brindisi non le manda a dire: “Strani ospiti che creano buio”

La discussione è nata a causa dei vaccini anti-covid, il Molleggiato italiano ha condiviso sui social il suo pensiero accusando Brindisi di essere forviante: “Tu sei simpatico, ma a volte non basta concedere la parola. Il valore di un conduttore sta nella capacità di tenere a bada l’ipocrisia degli ‘interruttori’ e da te, ma non solo da te, ce ne sono parecchi e sono più velenosi del virus”, scrive il cantautore senza mezzi termini.

La risposta del conduttore non tarda ad arrivare: “…essendoci il contraddittorio, spesso, devo fare l’interruttore come lui dice. Non siamo una trasmissione con una tesi precostituita, predeterminata come altre. Noi cerchiamo di far discutere. A volte c’è un dibattito che può raggiungere dei toni”, dice in diretta televisiva il 19 gennaio.

Più che una “Zona Bianca” (nome del programma condotto da Brindisi), sembra di stare in una “Zona Rossa”. Il conduttore ha invitato Celentano a prendere parte attivamente alle discussioni intavolate durante le varie puntate. A questo invito sembra che il Molleggiato non abbia ancora risposto.

Il botta e risposta ha creato non pochi dissapori, sul web le opinioni si dividono e diventa un vero e proprio caso mediatico. Al momento sembra che la discussione sia finita, ma come si soul dire, è stata persa una battaglia non la guerra. Ora c’è da capire chi tra Celentano e Bianchi riprenderà a combattere.