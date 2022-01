Mancano pochissimi giorni ormai al lancio della nuova collezione Eyewear 2022 di Chiara Ferragni, la sta già pubblicizzando su Instagram: questo è quello che sappiamo sui prezzi e i modelli di occhiali disponibili

Sul profilo ufficiale Instagram, l’influencer più amata d’Italia Chiara Ferragni sta pubblicizzando la nuovissima collezione eyewear 2022 che uscirà tra pochissimi giorni. Abbiamo già qualche informazione in merito ai modelli, ai colori e ai prezzi degli occhiali che troveremo in vendita sul sito del suo brand!

La collezione è stata pensata per la Primavera Estate 2022, ed ecco perché prevede una travolgente esplosione di colori e forme originali. Pieni di grinta e raffinatezza, saranno il tocco finale che rende perfetto ogni outfit e non potrete più farne a meno!

L’eyewear collection del Chiara Ferragni brand è destinata a rivoluzionare il 2022 in fatto di occhialeria italiana. Infatti, oltre all’aspetto estetico e all’innovazione legata ai prodotti dell’imprenditrice digitale diventata ormai un punto di riferimento in fatto di moda e stile nel nostro Paese, c’è ben altro. Le lenti e le montature di questi modelli sono realizzate in collaborazione con Safilo, l’ormai storica azienda italiana di ottica che gode di una fama mondiale.

Stiamo dunque per assistere al lancio di una collezione che unisce l’altissima qualità dei materiali all’innovazione estetica data dal riconoscibile personal branding di Chiara Ferragni.

Il Chiara Ferragni brand si sta preparando al lancio della nuova collezione di occhiali 2022

La collezione prevede tanto occhiali da sole quanto occhiali da vista.

Per questi ultimi, Chiara ha scelto delle linee raffinate ed essenziali. Sono realizzati in Acetato di alta qualità, molto leggero e resistente agli urti.

Con i colori è possibile davvero sbizzarrirsi: dalle nuance più basiche a quelle più glam, a volte impreziosite da glitter. Per quanto riguarda le forme, saranno disponibili anche le intrigantisisme cat-eye o butterfly.

Sull’asta non può mancare l’iconico occhio rappresentativo del brand. Invece, all’interno, appare il nome di Chiara Ferragni.

Per accontentare le clienti più classiche l’influencer ha pensato anche alla variante in metallo con naselli, resa più originale dall’applicazione di dettagli a contrasto.

Per un’estate all’insegna del glamour e delle tendenze moda 2022, Chiara ha pensato a modelli carismatici e pieni di stile. Colorati, vitaminici e nelle forme più originali: sono una celebrazione della grinta contemporanea.

Dal rosa accesso al giallo fluo, i modelli spaziano dai tagli da “diva” a quelli retrò. Anche in questo caso, non mancheranno le amate forme ad occhi di gatto e le decorazioni con i glitter.

E poiché il target di Chiara è pressoché infinito, avremo anche degli occhiali più basic in nero. Elegantissimi e molto richiesti!

L’asta non rinuncerà all’elemento distintivo dell’occhio insieme al nome di Chiara Ferragni.

Ma veniamo ai prezzi dell’accessorio più desiderato dell’anno.

Non sarà impossibile impossessarsene, basterà ordinarli prima che vadano sold out: l’occhiale di Chiara Ferragni sorride a quasi tutti i tipi di portafogli.

I prezzi, infatti, variano dai 109€ ai 139€, sia per i modelli da sole che per i modelli da vista.