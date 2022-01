“Domenica In”, Mara Venier spiazzata dalle parole dell’ospite: “Non sto bene”. Attimi di paura in studio

“Domenica In”, Mara Venier rimane di stucco di fronte alle parole di Ivana Spagna: momenti di panico a seguito della confessione dell’ospite

Il blocco di “Domenica In” dedicato ai personaggi dello spettacolo si è aperto con una lunga intervista ad Ivana Spagna. La cantante, che ha raggiunto la notorietà grazie al singolo “Easy Lady“, si è raccontata a Mara Venier anche negli aspetti più intimi e privati della sua carriera. La conduttrice, nel darle il benvenuto, si è dimostrata più calorosa ed accogliente del solito.

“Dovresti farti vedere più spesso” – ha detto la Venier, palesando alla cantante la propria ammirazione – “Ieri, durante le prove, tutti i presenti in studio ti hanno applaudito. Non capita spesso“. La Spagna, di fronte alle parole della presentatrice, ha reagito in maniera inaspettata. Nel giro di pochi secondi, nello studio di Rai 1 è calato un imbarazzante silenzio…

“Domenica In”, Mara Venier spiazzata dalle parole dell’ospite: attimi di paura in studio

Attimi di panico per Mara Venier a seguito delle rivelazioni di Ivana Spagna. La cantante, nella giornata di ieri, si è recata nello studio di “Domenica In” per prendere parte alle prove della trasmissione, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto per la celebre interprete di “Easy Lady“. “Non sto molto bene, spero di riuscire ad esibirmi“, ha esordito l’ospite, pietrificando la padrona di casa.

L’artista ha confessato di essersi svegliata con un gonfiore anomalo sul viso, e di aver anche perso parzialmente la sensibilità di un orecchio. “Non ci sento bene” – ha proseguito la Spagna, che la conduttrice si è immediatamente affrettata a zittire – “Forse avrai utilizzato una crema sbagliata, ma tu oggi ti esibirai! Vedrai che ce la farai“.

Successivamente, la Spagna si è aperta con la Venier in merito ai punti critici della sua strabiliante carriera. Come da lei stessa ammesso, l’errore più grande della sua vita è sempre stato quello di essere fin troppo sensibile. “Pur di non far soffrire gli altri ho preferito soffrire io. Mi sarebbe piaciuto essere più insensibile“, ha confessato Ivana, che la conduttrice non ha tardato a rassicurare.

Secondo la Venier, infatti, la carriera della cantante non avrebbe potuto essere più soddisfacente e degna di nota di quanto lo è stata. Un momento davvero commovente, quello che ha visto protagoniste le due donne, che sono apparse estremamente legate l’una all’altra.