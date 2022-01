Eleonora Incardona, relax e comodità: il post stupisce i fan – FOTO

Momenti di relax per la bellissima influencer e conduttrice televisiva Eleonora Incardona. La splendida 30enne, posta una foto sul suo profilo Instagram, con indosso un capo che lascia tutti i suoi followers meravigliati

Sembrerebbero essere momenti di pura tranquillità, quelli che sta attualmente trascorrendo la giovane Eleonora Incardona. La donna, si gode qualche giorno di relax in montagna, indossando un capo d’abbigliamento molto interessante. Dopo Diletta Leotta, nonché cognata della Incardona, adesso è il turno di quest’ultima: le due splendide conduttrici, decidono di vestire con originalità e sensualità, la linea d’abbigliamento Intimissimi Uomo.

“Ho gli stessi boxer ma non mi stanno cosi bene”: Eleonora Incardona stupisce tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

In un post pubblicato dalla meravigliosa vip, emerge un particolare dettaglio, la donna indossa con grande stile uno slip da uomo della linea Intimissimi. L’indumento sembrerebbe adattarsi perfettamente al corpo della sensuale ragazza, mettendo in risalto le sue bellissime forme.

Nella didascalia del suo post, la Incardona scrive: “Dopo una settimana di lavoro, mi godo un pò di relax con la comodità e il comfort dei capi Intimissimi uomo”. Il contenuto pubblicato, ottiene molti commenti positivi, in particolare, dal pubblico maschile: “Le mie mutande, bellissima”; “Uno spettacolo per gli occhi anche in intimo maschile”; “Ho gli stessi boxer ma non mi stanno cosi bene”. Questi, sono solo alcuni degli apprezzamenti rivolti alla bella influencer.

Nonostante le basse temperature, Eleonora, non ha resistito ad uscire con uno slip ed una t-shirt bianca. Tuttavia, tra i tanti complimenti, emergono anche opinioni relative al freddo gelido del Trentino, luogo in cui la donna ha scattato la foto: “Copriti che fa freddo”; “Stai attenta a non prendere freddo”; “Ma non hai freddo?”

Una nuova tendenza in arrivo? Eleonora Incardona ancora più sexy con gli slip di Intimissimi Uomo. Vedremo qualche altra vip sfoggiare questo interessante capo? Non ci resta che aspettare.