Elisa Isoardi radiosa su Instagram, novità segrete: “Presto vi dirò…”

Elisa Isoardi si mostra più bella del solito con quattro nuove foto pubblicate su Instagram. Sono in arrivo probabili novità lavorative, la conduttrice ha affermato: “Presto vi dirò”

“Oggi così. Presto vi dirò…” questa la didascalia che accompagna gli ultimi quattro scatti postati dalla conduttrice Elisa Isoardi su Instagram. Le foto la ritraggono durante uno shooting e lei stessa annuncia possibili imminenti novità lavorative.

Elisa Isoardi su Instagram, novità in arrivo

Impegni di lavoro continui per la conduttrice Elisa Isoardi che, nelle foto pubblicate su Instagram, si mostra impegnata in uno shooting. Quattro scatti stupendi che hanno mandato in visibilio i fan che si sono lasciati andare in commenti di ammirazione e apprezzamento. “Elisa sei semplicemete fantastica !!! aspettiamo con ansia tue nuove”, “Cara Elisa, se lo shooting è come le premesse…beh…è tutto da vedere e non può che essere bello come te… Incrocio le dita e aspetto la sorpresa… “. Questi sono solo alcuni dei commenti lasciati dal suo pubblico entusiasta ed impaziente di scoprire le novità che verranno.

Tutto il suo pubblico spera di rivedere la conduttrice presto in tv. Dopo le partecipazioni a vari programmi televisivi lo scorso anno, tra cui ‘L’isola dei famosi‘ e ‘Ballando con le stelle‘, la Isoardi non si è fatta molto vedere in tv, nonostante continuasse a tenere sempre aggiornati i fan attraverso i suoi canali social. La dichiarazione rilasciata oggi con queste foto, fa ben sperare tutti su un ritorno imminente sul piccolo schermo.

Nell’ultimo periodo si era parlato di una possibile co conduzione del festival di Sanremo insieme ad Amadeus, ma poi il tutto era sfumato senza lasciare nulla di concreto. Quali potrebbero essere quindi le novità di cui parla? Potrebbe trattarsi forse di un nuovo programma tv che la vedrà nuovamente nei panni di conduttrice, dopo l’esperienza de ‘La prova del cuoco‘? Non resta che attendere gli sviluppi della faccenda.