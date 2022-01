Giorgia Palmas e il messaggio strappalacrime: succede in queste ore

Giorgia Palmas ha condiviso un post emozionante sul suo profilo di Instagram: il messaggio apparso in didascalia stupisce i seguaci.

Tra le conduttrici e showgirl più amate dagli italiani, non può proprio mancarci Giorgia Palmas. La cagliaritana, diventata famosa dopo aver vinto il celebre concorso di Mediaset diventando Velina per ‘Striscia la Notizia’, ha ben 1,8 milioni di followers sul noto social network di nome Instagram.

La Palmas ama condividere fotografie in cui mette in mostra le sue forme travolgenti e la sua bellezza inarrestabile. Non solo scatti da infarto però: la 39enne condivide anche contenuti che riguardano la sua vita privata. Quest’oggi, ad esempio, ha collocato sul web un’immagine meravigliosa e ha scritto un messaggio da brividi: sta succedendo qualcosa che ha migliorato la sua giornata.

Giorgia Palmas, messaggio emozionante: cosa sta succedendo

Giorgia ha da poco condiviso sul suo profilo una nuova fotografia bellissima. L’ex velina è seduta in un prato e alle sue spalle, come sfondo, c’è la vastità del mare. Tra i suoi piedi c’è la sua magnifica cagnolina. Proprio per lei sono dedicate le bellissime parole riportate in didascalia.

“Solo io e te sappiamo l’amore speciale che ci unisce e ogni volta che ci guardiamo negli occhi so che tu lo senti come lo sento io“: inizia così il lunghissimo messaggio della Palmas. La 39enne ha poi svelato che oggi è il compleanno della sua Polpetta: stando agli hashtag che ha utilizzato, il suo animale da compagnia ha compiuto 8 anni. “Ti voglio un bene dall’anima“: questa dedica ha mandato in visibilio i suoi followers. I complimenti, sia per lei che per la cagnolina, si sprecano.

Il 2022 è iniziato alla grande per Giorgia: la showgirl, in compagnia della sua famiglia, ha trascorso alcuni giorni di relax nella splendida Dubai.