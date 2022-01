Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il mantenimento dopo la separazione. L’ammontare della cifra fa impallidire: quanto costerà

È finita la storia d’amore di una delle coppie più importanti dello showbiz, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno posto fine alla loro unione. La comunicazione è giunta nei giorni scorsi attraverso una nota stampa ufficiale, dove in modo formale i due annunciavano la separazione. “Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita“, questa la spiegazione che i due forniscono al pubblico, che ovviamente non soddisfa il dispiacere dei numerosi fan.

Nonostante abbiano specificato rimanga un “percorso privato” sul quale non saranno pronunciati altri commenti, sono già circolate alcune voci in merito alle rotture che hanno irrimediabilmente portato alla fine. Una distanza ormai inconciliabile, sia sul piano professionale che personale, che avrebbe lentamente portato anche alla lontananza fisica. In diverse occasioni infatti il CEO della nota casa di moda sarebbe stato avvistato sempre più spesso presso la sua abitazione di Bergamo, mentre la conduttrice nel capoluogo lombardo.

L’evidenza alla quale nessuno voleva credere è stata fornita dal profilo social di Michelle Hunziker, che ha trascorso le vacanze natalizie in Alta Baida con le figlie e l’amica Serena Autieri. L’assenza di Tomaso Trussardi, che le avrebbe raggiunte solo per trascorre il Natale in famiglia, aveva già insinuato qualche dubbio, fino alla triste notizia.

Michelle Hunziker, il patrimonio di Tomaso Trussardi

Dopo 10 anni di amore, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno posto termine alla loro relazione. Il legame che li univa dal 2011, ufficializzato con le nozze nel 2014, e coronato con la nascita delle due amate figlie, ha incontrato ostacoli invalicabili, che hanno portato all’inevitabile finale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michelle Hunziker si mostra in pubblico dopo la separazione: il dettaglio che mette in discussione tutto – FOTO

Il comunicato ufficiale con il quale hanno annunciato la separazione pone soprattutto l’accento sulla tutela delle figlie: “Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine“. A questo proposito in molti si stanno chiedendo quale sarà la cifra che l’amministratore delegato fornirà alla conduttrice per il mantenimento.

Sposandosi, i due hanno deciso di comune accordo di mantenere il regime della separazione dei beni. Una scelta dettagliatamente spiegata in un’intervista dalla conduttrice, dove ha sottolineato l’importanza di mantenere la propria autonomia all’interno della coppia. Tuttavia l’ex marito dovrà comunque versare una cifra per contribuire economicamente al mantenimento delle amate figlie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Raoul Bova e Rocio Morales, dopo anni spunta la verità sulla coppia

Laureato in Economia all’Università Bocconi di Milano, Tomaso Trussardi è amministratore delegato nonchè erede dell’impero dell’omonima maison di moda. La stima del suo patrimonio raggiunge la cifra esorbitante di 300 milioni di euro: basti pensare che il marchio Trussardi sembra fatturi annualmente 150 milioni di euro.

Non ci sono conferme sulla cifra precisa che il CEO dovrà destinare all’ex moglie, ma basandosi sui dati delle sue ricchezze, si tratterà probabilmente di almeno 10 mila euro mensili.