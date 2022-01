Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti si mette nei guai: dopo quello che è accaduto nelle ultime puntate, arriva un inaspettato colpo di scena

Il Paradiso delle Signore si prepara a nuovi e inaspettati colpi di scena. Sta per cominciare un’altra settimana per i nostri protagonisti e non mancheranno molteplici eventi che ci lasceranno col il fiato sospeso. Nella puntata che andrà in onda il 23 gennaio, Gemma sarà molto preoccupata dallo strano comportamento di sua madre Veronica. Salvatore non ha più intenzione di tornare indietro: ha deciso di compiere il grande passo con la donna che ama e non potrebbe essere più convinto della sua scelta.

Il Paradiso delle Signore, colpo di scena: Vittorio si mette nei guai con Tina

Ma parliamo di Vittorio, che ha intenzione di prendere in considerazione la proposta di collaborazione con gli americani che è stata avanzata da Dante Romagnoli. Saranno Beatrice e Umberto a gestire l’affare. Nel frattempo, Vittorio rischia di mettersi davvero nei guai: Roberto lo beccherà con Tina in atteggiamenti piuttosto intimi.

Il direttore del Paradiso non ha intenzione di cedere e lasciarsi sopraffare dal panico, si limiterà a giustificarsi dicendo la verità, ovvero che tra lui e Tina c’è stato soltanto un bacio. Agnese però non è affatto convinta di questo e ha sempre più dubbi sulla vicinanza che c’è tra i due. La donna deciderà di mettersi ad indagare? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prossima puntata della nostra amata fiction.

Tutto quello che sappiamo fino ad ora, è che Agnese non vorrà farsi gli affari suoi, e sarà Armando a consigliarle di non intromettersi tra i due. Alla fine, sarà Tina a raccontare ad Agnese cosa c’è tra lei e Vittorio.