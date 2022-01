Incidente stradale per Arnold Schwarzenegger: come sta l’attore

Il celebre attore ed ex governatore dello Stato è stato coinvolto in un incidente automobilistico nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio.

Brutto incidente stradale per Arnold Schwarzenegger: lo ha riferito il Los Angeles Times. Ad annunciare la notizia è stato il portavoce del noto volto di Hollywood ed ex governatore dello Stato della California: l’impatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio: il brutale scontro, localizzato nei pressi del distretto di Brentwood, Los Angeles, ha coinvolto in totale quattro veicoli. L’unica persona rimasta ferita è una donna, al volante di una una Toyota Prius rossa al momento dell’incidente.

Le immagini e dinamiche dell’incidente riportate da Tmz

L’incidente è avvenuto nel pieno pomeriggio di venerdì 21 gennaio, intorno alle 16:30 (l’01:30 di notte in Italia). Lo scontro ha coinvolto complessivamente quattro vetture all‘incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue, nel distretto di Brentwood, Los Angeles. Secondo quanto riporta la polizia locale, il celebre attore ed ex governatore dello Stato della California era appena uscito dalla sua abitazione a bordo del suo Suv GMC Yukon nero. L’unica persona rimasta ferita è la donna al volante della Toyota Prius rossa, trasferita all’ospedale con ferite lievi.

Arnold Schwarzenegger ne è uscito illeso. Stando a quanto si apprende dalla fonte ufficiali, la polizia di Los Angeles non ha fornito ulteriori dettagli circa l’identità delle altre persone coinvolte nello scontro automobilistico e si è limitata a dichiarare l’esclusione della pista relativa all’uso di alcol o droghe quali fattori contribuenti all’incidente. L’informazione degli agenti coincide con le ultime dichiarazioni del portavoce di Arnold Schwarzenegger: l’alto funzionario ha riferito ai media che l’attore sta bene ed è rimasto sul luogo dell’impatto per assicurarsi delle condizioni della donna rimasta ferita.

Il primo notiziario a darne notizia è il tabloid specializzato in gossip Tmz, con descrizione della dinamica e foto annesse. Le immagini condivise sono chiare: il Suv GMC nero si è catapultato sul cofano della Toyota Prius rossa.