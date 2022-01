“Senza di te la mia vita non sarebbe stata la stessa”. Miryea Stabile festeggia l’importante anniversario: il commento che scioglie il cuore – FOTO

Miryea Stabile. La bellissima modella e influencer festeggia sui suoi canali social il primo anniversario del programma che l’ha portata alla fama e al successo

Nata il 16 settembre 1997 a Brescia, Miryea Stabile è un volto nuovo che si sta affacciando con successo nel panorama dello spettacolo italiano.

La giovanissima modella affonda la sua formazione nell’ambito sportivo e nel settore del fitness. A soli 23 anni ha partecipato a diversi programmi televisivi, ampliando via via il suo curriculum ancora acerbo: “Take me out”, “Detto Fatto”, “Furore”, “Ciao Darwin” e “Guess My Age”. Il 2021 per lei è stato l’anno della svolta poiché, grazie ad azzeccate scelte lavorative, ha avuto un’impennata di popolarità che sicuramente saprà conservare negli anni.

Miryea Stabile: i festeggiamenti a un anno di distanza da un importante traguardo

Miryea Stabile è oggi un’influencer che gode di ben 166mila follower su Instagram.

Recentemente ha mostrato tutto il suo carisma, la simpatia e la spontaneità grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Sulle spiagge dell’Honduras ha fatto parte della squadra dei Rafinados, venendo eliminata a solo una settimana di distanza dalla conclusione definitiva del programma.

Ancor prima, il pubblico avuto modo di apprezzare la sua avvenenza e il carattere energico durante “La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021”, docu-reality di casa Mediaset che l’ha vista vincitrice insieme a Luca Marini.

Proprio nel giorno del primo anniversario di questo evento ha voluto ricordare quegli attimi di immensa gioia con queste parole: “È passato un anno e qualcosa da quel giorno è cambiato. Felicissima di esserne stata parte, immensamente GRAZIE di ogni singolo momento, grata per tutte le meravigliose persone conosciute, che mi hanno sostenuta e continuano a farlo. Ve se ama!”.

Tanti i commenti di congratulazioni ma uno più di tutti scioglie il cuore, quello del suo compagno d’avventura che le scrive dolcemente: “Senza di te la mia vita non sarebbe stata la stessa. Sai già tutto”.