Molestata paziente in ospedale: arrestato un ventenne

Una trentenne è stata molestata durante la sua degenza da un ragazzo che, di notte, si è introdotto furtivamente nella sua stanza

Incredibile la vicenda di una donna, una trentenne ricoverata all’ospedale di Careggi, nel reparto di chirurgia, che nel cuore della notte è stata molestata da un ragazzo riuscito a penetrare nella sua stanza e sfuggendo ai controlli. La donna è riuscita comunque a richiamare l’attenzione di infermieri e guardia giurata che hanno prontamente allertato la Polizia.

Il ragazzo è riuscito ad introdursi nella camera della donna spacciandosi come un medico che avrebbe dovuto effettuare una visita. Circostanza smentita dall’ambiguo modo di fare che ha allarmato la paziente, nonostante la condizione di dormiveglia in cui si trovava in quel momento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pulmino precipita in un torrente: un morto e tre feriti

Firenze: paziente ricoverata in ospedale subisce molestie da parte di un intruso

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Iliad incassa un duro colpo: arriva la decisione clamorosa e definitiva

È stato arrestato il ragazzo ventenne che, la scorsa notte, è riuscito ad intrufolarsi all’interno della stanza di una paziente mentre la stessa riposava. È accaduto presso l’ospedale di Careggi, nel reparto di chirurgia. Il giovane è riuscito a schivare i controlli e, spacciandosi come medico, ha iniziato ad effettuare una visita alquanto dubbia sulla donna.

Questi avrebbe, infatti, iniziato ad accarezzarle le gambe spostandosi via via verso il bacino; manovre non ordinarie che hanno prontamente allertato la donna immobilizzata a letto la quale, cacciando un urlo, ha richiamato il personale dell’ospedale e una guardia giurata in servizio presso l’ospedale. L’allarme alla Polizia è stato lanciato immediatamente ed è, infatti, intervenuta poco dopo.

Da quanto è emerso, il giovane di nazionalità romena si sarebbe anche imbattuto in una infermiera e, afferrandole i polsi, l’avrebbe assalita qualche minuto prima che riuscisse a penetrare nella stanza della paziente. Il ventenne comunque non è riuscito più a fuggire ed è stato bloccato immediatamente dopo l’allarme.

Arrestato, il giovane romeno è stato trasferito al carcere di Sollicciano con l’accusa di violenza sessuale, per di più aggravata dalla minorata difesa.