Rivelazioni shock su Charlene di Monaco: soffre della sindrome di…

Novità sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco. Emergono alcune indiscrezioni su quale potrebbe essere la causa della sua malattia

Come tutti sanno, Charlene di Monaco è ricoverata in una clinica privata in Svizzera dove si sta sottoponendo a delle specifiche cure a causa delle sue precarie condizioni di salute. Charlene è in clinica dal mese di novembre e non si sa ancora quando potrà tornare a casa. Nel frattempo emergono però alcune indiscrezioni sul suo stato di salute e quella che potrebbe essere la causa dei suoi problemi; potrebbe soffrire infatti della Sindrome di Rebecca.

Charlene di Monaco soffre della Sindrome di Rebecca. In che cosa consiste

Le condizioni di salute della principessa sono sempre state molto precarie, tuttavia non sono mai state rivelate le possibili cause del suo disagio. Di recente sono emerse alcune indiscrezioni che finalmente potrebbero dare un nome ed una spiegazione alla sua malattia. Charlene soffrirebbe della cosiddetta Sindrome di Rebecca. Questa particolare sindrome consiste in una eccessiva forma di gelosia causata dal passato del proprio partner.

Sarebbe quindi il passato amoroso di Alberto di Monaco la vera causa della malattia della moglie. Prima di Charlene, Alberto ha avuto alcune relazioni importanti da cui pare non si sia mai del tutto staccato. Sono due le ex storiche di Alberto. La prima, Nicole Coste da cui ha avuto il figlio Alexandre; la seconda è Tamara Rotolo da cui ha avuto Jazmine Grace. Entrambe le donne sono ancora presenti nella vita di Alberto, che mantiene buoni rapporti con entrambe principalmente per il bene dei figli.

A Charlene il rapporto del marito con le sue ex non è mai andato giù e pare che la faccia stare molto male. Dal palazzo reale non è ancora giunta nessuna smentita e nessuna conferma. Non resta che attendere gli sviluppi della faccenda.