La conduttrice ha sbalordito i follower con un primo piano semi nuda con indosso solo i collant trasparenti che mostrano le sue curve perfette.

Si tratta di una delle donne più belle che sono apparse in tv negli ultimi anni accanto a Carlo Conti nei suoi programmi di punta come “L’Eredità” e “L’anno che verrà”. Roberta Morise dopo un lungo periodo buio nella sua vita privata oggi è anche felice accanto al suo Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico.

Attivissima sui social inoltre non smette di condividere shooting che realizza con assiduità con alcuni dei fotografi più in voga del momento.

Nelle scorse ore è apparso un nuovo scatto Instagram da parte della conduttrice che ha mandato in estasi milioni di follower che non hanno esitato a commentare il post con messaggi davvero carichi di affetto e ammirazione.

Roberta Morise si copre il petto con le ginocchia, sotto nulla…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

“Meravigliosa creatura ❤️”, “La Perfezione fatta Donna!!!🔥”, “Incantevole 😍❤️”, “Sei tutta un fuoco…!”, “Ti amo Roby!”.

Questi solo alcuni dei messaggi estrapolati tra quelli che le sono giunti a margine del post Ig che ha condiviso ieri sera. “𝗜‘𝗺 𝗳𝗶𝘀𝘁 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲”, scrive invece lei per descrivere questo scatto memorabile che le è stato realizzato e che la cattura come una vera diva seduta su degli scalini d’ingresso di un portone residenziale.

Indossa solo un paio di collant neri semi trasparenti che le fasciano le curve perfette e fotoniche, ginocchia al petto strette dalle braccia e nulla di più, se non delle décolleté ai piedi.

Roberta si mostra nuda come mamma l’ha fatta facendo intravvedere il petto semi scoperto dietro il suo abbraccio che sa si protezione ma anche di lusinga verso se stessa e la sua bellezza da preservare e mantenere intatta.

Regala così un colpo al cuore alla sua community che è stata letteralmente sommersa da questo fascino sopraffino e una femminilità che grida passione ardente ed eros allo stato primitivo. Occhi felini enfatizzati dalla coda alta stretta in uno nodo vaporoso dietro la nuca, seducente la Morise ha fatto una nuova strage (di cuori).