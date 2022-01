Sabrina Salerno ha condiviso un post che ha lasciato a bocca aperta i suoi seguaci: arriva finalmente il grande annuncio.

Sabrina Salerno è una donna piena di grinta, di motivazioni e di vitalità. A 53 anni, la nativa di Genova sfodera ancora un corpo senza imperfezioni e ha una pancia piatta che lascia sempre di stucco i seguaci. La cantante, con le sue forme inarrestabili, fa sempre il pieno di likes in particolare su Instagram.

Con forza e dedizione, è stata una delle protagoniste di ‘Ballando Con le Stelle‘: il suo cammino nel programma non è stato per niente semplice ma la complicità raggiunta con il maestro Samuel Peron fece impazzire i telespettatori. Sabrina non ha vinto l’edizione 2021 dello show di Milly Carlucci, ma di certo non è passata inosservata. La Salerno, questa sera, ha postato un contenuto in cui ha fatto un grandissimo annuncio.

Sabrina Salerno, post da urlo: arriva il grande annuncio

Sabrina ha scelto di utilizzare il suo profilo di Instagram per fare un annuncio importante. La Salerno ha condiviso uno scatto in cui indossa una magliettina dotata di trasparenze da sogno, con il reggiseno in bella vista. La showgirl non è sola: al suo fianco c’è la collega Mietta. Le due donne sono estremamente belle e affascinanti: insieme formano un duo esplosivo.

“E’ solo una questione di tempo”, ha scritto la classe 1968 nella didascalia del post stuzzicando i fans. Mietta ha commentato il post riportando la stessa frase della Salerno. “Ora saranno tutti in fibrillazione in attesa che esca il vostro singolo! Grandi ragazze!“, ha scritto l’attrice Sandra Milo facendo di fatto impazzire tutti.

Sabrina, per mantenersi in splendida forma, si allena sempre con grande dedizione e voglia: tra le discipline che pratica, va sicuramente citata la pole dance.