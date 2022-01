Plauso senza fine per la luminosa performance in calze a rete di Katia Follesa, il pubblico è fuori di sé: a quando il bis? Vai “bellacoscia!” Facci sognare!

Ad una settimana dal suo quarantaseiesimo compleanno, l’attrice e comica Katia Follesa, si presenta a Brescia per presentare uno spettacolo da lasciare letteralmente “senza fiato” il suo pubblico. Felicemente in amore, dalla vita di tutti giorni, il suo legame con il comico milanese, Angelo Pisani, conosciuto un ventennio fa sul palco di “Zelig” ed all’epoca esordiente con l’esilarante duo “Pali e Dispali“, si trasferisce sul palco per la gioia dei loro ammiratori.

Nel frattempo, da dietro le quinte, nel ruolo di artefice di un differente teatrino da meravigliosa soubrette, l’ex concorrente di origini lombarde nell’irresistibile prima stagione di “LOL – Chi Ride E’ Fuori“, darà prova di una somiglianza difficile da ignorare.

“Apperó!!! Sembri Madonna” Katia Follesa sul divano in calze a rete? Una potenza della natura – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

Mentre il secondo appuntamento televisivo con “Social Family – Storie di famiglia” si appresta a conquistare gli spettatori di tutta Italia, la nata sotto il segno del Capricorno presenterà dal vivo un nuovo personaggio dall’inarrestabile “forza della natura“.

“Kationa coscia corta“, esordisce così Katia in didascalia al suo ultimo post su Instagram svelandone a 360° la sua identità. Un ultimo ritocco al make-up, prima di entrare in scena, ed in grande stile. L’attrice, divertita in calze a rete ed in mise da inconsapevole icona del pop, “si prepara per il pubblico di Brescia osti!“. Katia dimostra di essere soddisfatta del lavoro svolto, dell’accoglienza dimostrata dalla platea, e dalla chimica che le emozioni di uno spettacolo dal vivo possono regalare ai suoi partecipanti. “Che serata!“, esclamerà perciò in seguito, finendo col ringraziare i presenti.

“Apperó!!! Sembri Madonna“. Ed ancora: “sulla prima foto credevo fossi Madonna“, interverrà un secondo fan tra i numerosi commenti ricevuti di seguito al post. E, mentre apparirà anche il video di una folla luminosa e emotivamente rinvigorita dalla sua performance, continueranno senza fine per lei gli apprezzamenti. “Voi due divertentissimi“, aggiungerà un utente. “Non mi ricordavo di aver riso mai così tanto“.

“Mi sono pisciato addosso dalle risate!“, concluderà un terzo fan. Un po’ di necessaria leggerezza dunque. “ENCULET!“, aggiungerà l’utente, e ribadendo assieme agli altri forse l’ironico motto della serata.