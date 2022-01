Sicuri di conoscere a pieno la madrina del Festival di Venezia? Ecco a voi Serena Rossi a carte scoperte, come non l’avete mai vista.

Dall’infanzia all’attuale successo della nuova serie televisiva firmata dalla rete Rai de “La Sposa“, un excursus sull’attrice, cantante, conduttrice e doppiatrice di origini partenopee, Serena Rossi, colmerà le curiosità dei suoi fan più appassionati. Serena nasce a Napoli nel mezzo degli anni ’80, il 31 agosto. L’adolescenza segnerà in anticipo i suoi tratti distintivi. Quali: la semplicità, l’amore per la buona cucina, ed una grande curiosità verso le lingue straniere.

La nata sotto il segno della Vergine cresce in un ambiente familiare già devoto all’arte in senso lato. Il papà, Renato, talentuoso chitarrista immerso nel panorama della musica jazz, dopo aver a sua volta eredito tale vena artistica dal padre, sarà orgoglioso di sostenerla agli esordi della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Allo stesso modo, la mamma, con una grande passione per il canto, approverà sin da subito la decisione dell’attrice al suo debutto. Serena ha anche una sorella maggiore, Ilaria, anche lei attiva nel campo della settima arte.

Serena Rossi le curiosità nascoste della madrina del Festival, dalle origini a “La sposa”

La madrina nella passata edizione della “Mostra internazionale d’Arte Cinematografica” di Venezia esordisce sul piccolo schermo nel 2003. Ricoprendo il ruolo di protagonista per la pellicola “Rosafuria“, realizzata dal regista Gianfranco Albano. Il successo, in virtù del suo talento di cantante ed attrice, avrà la sua conferma nello stesso anno. Grazie al suo approdo, alias Carmen, nella nota soap opera di “Un Posto Al Sole“.

Sul set conoscerà il suo grande amore. L’attore romano, nato sotto il segno dei Pesci, Davide Devenuto. I due saranno destinati ad innamorarsi prima nella fiction. E poi, a dal 2008, anche nella realtà. Nonostante entrambi abbiano deciso unanimemente di attendere per sorvolare a nozze, o di non “sentirsi a loro agio” negli abiti nuziali, nel 2016 nascerà dal loro amore, Diego. Il loro primo figlio.

Meravigliosa interprete nel 2019 in “Io Sono Mia“, l’attrice consolida il suo successo anche grazie alla sua partecipazione in moltissimi altri film per il cinema e serie tv di grande risonanza. Nel 2021 la seconda stagione di “Mina Settembre” continua a far sognare il suo pubblico. Sino all’uscita nelle sale dell’ultima pellicola dei Manetti Bros. In “Diabolik“, Serena, recita assieme al suo compagno di vita. Lui nei panni del commissario Driskell. E lei in quelli di Elisabeth. La conduttrice ha inoltre accompagnato i telespettatori in molti show nel corso di questi ultimi anni.

Fra questi: la Vigilia dello scorso Capodanno con “Danza con me”, oppure la precedente avventura, altrettanto gradita al pubblico sul primo canale Rai, a “Canzone segreta“.