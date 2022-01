Cristina Marino ha mandato in estasi il pubblico mostrandosi intenta a scambiarsi dolci effusioni con una persona per lei molto speciale. I fan sono nel delirio.

Momento travolgente per Cristina Marino. La nota attrice è apparsa su Instagram in bikini intenta a scambiarsi dolcezze con una persona speciale, mandando i fan in estasi.

31 anni, dopo gli studi nel settore della recitazione il suo volto è diventato conosciuto nello spettacolo a seguito di pellicole di successo e ai suoi contenuti social. 545 milioni di follower su Instagram, sul social racconta le sue giornate scandite tra shooting e momenti spensierati trascorsi con la sua famiglia.

Accanto a questi non mancano attimi dai suoi allenamenti: da sempre appassionata di sport, ha lanciato un suo progetto online dedicato al fitness. Nelle ultime ore una serie di scatti hanno ipnotizzato i fan, mostrandola in un momento inaspettato.

Cristina Marino, in bikini: dolcezze con quella persona speciale

Per vedere gli ultimi scatti di Cristina Marino, via su Successivo