“Troppo bella”: Giorgia Rossi, vestitino e gambe accavallate. L’immaginazione viaggia, tripudio di curve – FOTO

Giorgia Rossi ha mandato in estasi il popolo del web mostrandosi divina. Tra la mise e la posa i fan non sanno dove guardare: la visione è da infarto.

Curve ipnotiche, sorriso travolgente, fascino magnetico. Giorgia Rossi torna a stupire con la sua bellezza unica, con cui ha conquistato anno dopo anno il grande pubblico.

Nata 34 anni fa a Roma, il suo volto è diventato conosciuto nel mondo del giornalismo sportivo a seguito della sua partecipazione a noti format targati Mediaset e Skype.

Poi dal 2020 si è lanciata in una nuova avventura approdando a DAZN, dove ha concretizzato il suo sogno di seguire le partite in diretta. Accanto a tutto questo ha raggiunto un molto seguito sui social, in particolare su Instagram.

495 mila follower il suo feed è un tripudio di foto pazzesche in cui si mostra tra studi, shooting e momenti in campo. Ogni contenuto della giornalista e conduttrice manda sempre in estasi tutti, come è accaduto a seguito di quello condiviso poco fa.

Giorgia Rossi: vestitino e posa incandescente, fan nel delirio

Per vedere l’ultimo scatto di Giorgia Rossi, vai su Successivo