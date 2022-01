Ricordate Vittoria Deganello? Le FOTO senza vestiti sulla neve hanno fatto il giro del web

Ricordate Vittoria Deganello, ex volto di “Uomini e Donne”? Le foto senza veli sulla neve hanno fatto il giro del web

Vittoria Deganello è un volto impossibile da dimenticare, specie per i fan affezionati al celebre programma “Uomini e Donne”. La sua partecipazione al dating show risale ormai ad alcuni anni fa, più precisamente all’edizione 2017/2018, quando l’ex corteggiatore Mattia Marciano aveva conquistato il trono. La bella veronese, che scese le scale per conoscerlo, lo conquistò in un batter d’occhio.

Nel giro di appena un mese, il tronista decise di ascoltare i segnali del proprio cuore e di abbandonare la trasmissione mano nella mano con la corteggiatrice. Nonostante la loro relazione non sia andata a buon fine, ad oggi la Deganello rimane uno dei volti più amati del programma. Le sue pubblicazioni, nello specifico, si lasciano apprezzare specialmente in virtù dello sconvolgente fisico della modella: le foto senza veli sulla neve ne sono una prova.

Ricordate Vittoria Deganello? Le FOTO senza vestiti sulla neve fanno il giro del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria (@vittoriadeganello)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Domenica In”, Mara Venier spiazzata dalle parole dell’ospite: “Non sto bene”. Attimi di paura in studio

La popolarità di Vittoria Deganello, guadagnata grazie alla partecipazione a “Uomini e Donne”, si è poi rafforzata attraverso gli ormai imprescindibili strumenti social. L’ex corteggiatrice del dating show, tramite la piattaforma di Instagram, ha raccolto un pubblico di seguaci pari ad oltre 600mila unità. Quest’ultimi, catturati dalla bellezza della modella, non mancano di commentarne le incantevoli pubblicazioni.

“Mi ammalo solo guardandoti“, “Così fai svenire le persone“, sono gli apprezzamenti apparsi sotto una delle ultime compilation della veronese. Vittoria, nelle foto in questione, si è lasciata immortalare in mezzo alla neve con solamente il bikini ed un paio di scarponi addosso. La modella, sfoggiando un corpo che definire statuario è davvero riduttivo, ha contribuito a surriscaldare enormemente la temperatura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “È stato lui…”, Cecilia Rodriguez mostra i lividi sui social. Le FOTO sono da brividi

Una visuale clamorosa, quella della Deganello senza veli nella splendida location di Ortisei, che il pubblico non ha mancato di commentare con termini alquanto espliciti. L’ex fidanzata di Mattia Marciano, a quanto pare, sa perfettamente come attirare l’attenzione su di sé.